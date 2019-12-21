2019-12-21T14:42:36+03:00
Общество

Москвичи попросили закрасить граффити с героиней ВОВ, чтобы их дома снесли по программе реновации

По мнению жителей дома, портрет военной лётчицы Екатерины Будановой тормозит переселение
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Мурал с портретом летчицы Екатерины Будановой попросили закрасить жильцы дома.Мурал с портретом летчицы Екатерины Будановой попросили закрасить жильцы дома.Фото: СОЦСЕТИ
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20 декабря в Москве закрасили портрет советской лётчицы Екатерины Будановой на на фасаде дома №3 по одноимённой улице. От граффити избавляются по решению жильцов. Они переживают, что из-за мурала «хрущевку» не включат в программу реновации.

Изображение фасада не было согласовано, поэтому в ГБУ «Жилищник района Кунцево» пришло предписание — привести фасад в первоначальный вид или согласовать стрит-арт с жильцами.

— 22 ноября должно было быть общее собрание собственников по вопросу сохранения изображения. Кворум не собран из-за того, что большинством жителей принципиально игнорировалось собрание, аргументируя это, что дом попал в реновацию, а из-за граффити переселение жителей будет откладываться, — приводит «РИА Новости» комментарий префектуры Западного административного округа.

В конце ноября жители Кунцево составили петицию, в которой жаловались, что жить в старых домах стало невозможно, и просили поскорее внести их в программу в переселения.

Портрет лётчицы-истребителя, героини Великой Отечественной войны Екатерины Будановой нарисовали пять лет назад. Его автором стала новосибирская художница Марина Ягода. Стрит-арт посвятили 70-летию Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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