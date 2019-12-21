«Муж просто тунеядец!»: покорившая интернет ростовчанка в Москве подала на развод

За судьбой Лады Королевой, покорившей интернет фотографией, на которой девушка с коляской разносит еду по улицам Ростова-на-Дону, следит вся страна. В родном городе молодой мамочке помогали всем миром. Но, несмотря на сумасшедшую популярность, Лада никогда не называла номер своей банковской карты. «Все сама!» – вот ее девиз. Сейчас девушке 19 и меньше месяца назад она родила вторую дочку. А незадолго до вторых родов вместе с мужем (они расписались, когда Ладе было всего 17) и старшей дочкой она переехала в Москву.

Мечтала вернуться к карьере модели, или сниматься в фильмах. Но вышло все иначе. Девушка вместе со старшей дочкой снова работает курьером по доставке еды и еще на двух работах. Фотографии, на которых она вместе с полуторогодовалой малышкой разносит пиццу и роллы по улицам столицы, снова взорвали соцсети.

Когда-то это трогательное фото взорвало соцсети.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Где же ее муж? Чем он занимается? - интересуются в комментариях пользователи социальных сетей.

Этот вопрос мы задали самой Ладе.

- Я долго терпела. Но мой муж просто тунеядец. После рождения второй дочки я вышла на работу на третий день. А он совершенно не хочет работать и при этом и с детьми мне не помогает. Я устала от этого и решила: хватит. Подаю на развод. Мне с двумя детьми будет проще, чем с тремя. Муж хуже младенца. Когда узнал про мое решение сказал, чтобы я съезжала с нашей съемной квартиры в Москве и искала себе с дочками новое жилье.

Сейчас Лада вновь вынуждена работать курьером вместе с маленькой дочкой.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Что будешь делать? Может быть лучше вернуться в родной город?

- Мы останемся в Москве, здесь больше возможностей и работа есть. Сейчас пытаюсь найти квартиру недалеко от метро. Но везде нужен задаток и гонорар курьеру. Пока ничего не нашла, что было бы мне по карману.

- Как ты работаешь с такими маленькими детьми?

- С младшей дочкой мне помогает знакомая. Она бесплатно присматривает за моей, когда у нее есть время. А я беру ее ребенка, когда я дома. Конечно, на полный график я выйти не могу. Поэтому и работаю то тут, то там на трех работах.

Мечта Лады работать в модельном бизнесе не сбылась.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- А твои родители помогают чем-то?

- Я сейчас начала общаться со своей мамой. Она была против нашей свадьбы, говорила, что мы оба еще дети. Но сейчас она меня поддерживает. Возможно, на время отвезу старшую дочку в Ростов. Мама готова отдать ее там в детский сад. А я пока обоснуюсь в столице.

Ладе всего 19 лет, и меньше месяца назад она родила вторую дочку, но вышла на работу.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ОТДЕЛ ДОБРЫХ ДЕЛ

Сейчас Лада ищет квартиру в Москве. Она рассматривает варианты аренды напрямую от собственников. Связаться с молодой мамой можно через Ватсап по номеру телефона 8 938 1150135

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Помните ставшую мемом фотографию молодой девушки с рюкзаком курьера по доставке еды за плечами, идущую по улице с детской коляской. В марте этого года фото, сделанное в Ростове-на-Дону взорвало интернет. Журналисты нашли виновницу шумихи, которой оказалась 18-летняя Лада Королева. Она рассказала слезную историю о том, что с родителями не общается, а мужа забрали в армию. Молодой мамочке тогда пыталась помочь вся страна. Баночки с пюрешками и упаковки памперсов для малышки ей присылали посылками из Москвы, Челябинска, Рязани… А вот от денег, которые тысячи людей пытались перечислить ей на карту, Лада наотрез отказывалась (подробности)