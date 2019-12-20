Московский школьник попал в больницу из-за снюса

Днем 17 декабря в детскую больницу был экстренно доставлен 15-летний школьник Ваня*. "Скорая помощь" забрала мальчика прямо из школы, где тот отравился снюсом - табачным изделием, которое последнее время стало очень популярным среди подростков. Произошедшее с Ваней отравление уже не первый случай за последние месяцы в среде школьников из разных регионов России.

- 17 декабря в детскую городскую клиническую больницу No13 имени Филатова был доставлен 15-летний Иван П. Каретой "скорой помощи" мальчика доставили из школы No2001, что на улице Кастанаевская в Москве. По словам Вани он употребил некурительный бездымный табак "Снюс", после чего почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу с диагнозом острое отравление, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицией проводится проверка и устанавливаются все детали произошедшего.

Снюс — вид табачного изделия, представляющее собой измельчённый увлажнённый табак. Снюс относится к бездымному табаку.

*имя изменено