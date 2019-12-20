«Она тяжело больна раком»: Источник рассказал о здоровье матери девочки, которая пять лет живет в московской клинике

Историю пятилетней Саши (имя изменено) «Комсомолка» уже рассказывала. Напомним, в январе нынешнего года сотрудники фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» обнаружили в одной из платных клиник девочку, которая всю жизнь прожила в палате. При этом врачи уверяют, что у малышки все в порядке со здоровьем, однако родители считают, что ей будет лучше находиться под постоянным наблюдением медиков и не забирают ее домой. За услуги медучреждения семья ежемесячно платит по... 1 миллиону рублей. Еще по 150 тысяч, по слухам, получают сменные няни, которые находятся с девочкой круглосуточно.

Известно, что мама, Татьяна Максимова (сейчас женщине 44 года), родила Сашу в марте 2014-го недоношенной. Отцу девочки Юрию Зинкину 48. Он бизнесмен. Помимо девочки у пары трое сыновей. Вся семья живет в одном из московских элитных ЖК.

Саша родилась недоношенной в марте 2014 года. Фото: из архива семьи

Главный вопрос: почему же, если с Сашей все в порядке, родные уже пять лет держат ее в больнице, щедро оплачивая все расходы?

Родители девочки с журналистами не общаются, от комментариев отказываются. Однако «Комсомолке» удалось пообщаться с близким знакомым семьи. По словам нашего собеседника, этим летом у матери Саши Татьяны Максимовой врачи нашли тяжелое заболевание.

- 25 июля врачи обнаружили у матери девочки мелоному (рак кожи с метостазами, - Авт.) третьей степени тяжести, - заявил «КП» источник из окружения семьи. - Она связывает это с переживаниями, с которыми ей пришлось столкнуться, начиная с февраля этого года (то есть, когда после заявлений благотворительного фонда этой историей заинтересовались органы опеки, - Авт.), а также с момента рождения ребенка.

Знакомые семьи передали «КП» несколько фотографий из семейного архива: свежий снимок Татьяны в больничной палате (показывать свое лицо женщина не хочет), а также фото Саши после рождения и спустя несколько недель.

Родные настаивают, что у Саши с самого рождения некие проблемы со здоровьем. Какие конкретно - не уточняют.

- Дети с таким диагнозом во всем мире живут в специальных учреждениях, - говорит источник в окружении семьи. - Частные столичные клиники, куда ранее обращались родители, отказались брать девочку в связи с имеющимися у нее заболеваниями, а страховые компании последние два года отказываются предоставлять свои услуги по страхованию жизни и здоровью ребенка.

25 июля врачи обнаружили у матери девочки мелоному (рак кожи с метостазами, - Авт.) третьей степени тяжести. Фото: из архива семьи

В семье считают, что если бы с девочкой дома произошла какая-то трагедия, в ней бы обвинили родителей...

Адвокат родителей ребенка Ольга Лукманова эту информацию «КП» не подтвердила, но и не опровергла. Отказалась от комментариев.

Няням, жившим с «забытой» в больнице девочкой, родители платили по 150 тысяч в месяц 00:00 00:00

Напомним, что органы соцзащиты подали в Пресненский суд иск об ограничении родительских прав Юрия Зинкина и Татьяны Максимовой. Как сообщает ТАСС, на 14 января 2020 года назначена досудебная беседа, на которую ждут родителей девочки.

Абсолютно здоровую девочку родители всю жизнь держат взаперти в больничной палате .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родители-миллионеры здоровой девочки, живущей 5 лет в больнице, уже приготовили ей место на кладбище

«Комсомолка» попыталась выяснить, какие силы стоят за историей маленькой Саши, ставшей узницей больничной палаты в элитной клинике [эксклюзив kp.ru]