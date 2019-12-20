2019-12-20T17:27:41+03:00
Происшествия

В распоряжении «КП» оказались фото девочки, которую родные 5 лет не забирают из больницы

Тем временем стало известно, что врачи диагностировали у матери ребенка рак кожи [эксклюзив kp.ru]
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Девочка Саши (имя изменено) родилась в больнице и 5 лет своей жизни провела там.Девочка Саши (имя изменено) родилась в больнице и 5 лет своей жизни провела там.
Изменить размер текста:

«Комсомольская Правда» впервые публикует фотографии девочки Саши (имя изменено), которая 5 лет своей жизни провела в больнице.

Снимки редакции передал один из близких знакомых родителей девочки. На этих фото - сама Саша вскоре после рождения и ее мама, которой медики поставили недавно страшный диагноз.

Напомним, в марте 2014 года малышка родилась недоношенной в одной из платных московских клиник. Понятно, что ребенку с экстремально низким весом какое-то время требовалась медицинская помощь. Однако и после того, как девочка окрепла, родители ее в семью не забрали. При этом 48-летний отец в течение всего этого времени щедро оплачивает уход за ребенком - по имеющейся информации, 1 млн рублей ежемесячно поступали на счета больницы, по 150 тысяч рублей получают няни, которые постоянно находятся с ребенком.

У 48-летнего бизнесмена Юрия Зинкина и 44-летней Татьяны Максимовой помимо Саши есть еще трое старших сыновей.

Как стало известно «Комсомольской Правде», этим летом Татьяне поставили нехороший диагноз.

- У Тани обнаружили мелоному (рак кожи с метостазами, - Авт.) третьей степени тяжести, - заявил «КП» источник из окружения семьи. - Она связывает это с переживаниями, с которыми ей пришлось столкнуться, начиная с февраля этого года (то есть, когда после заявлений благотворительного фонда историей «забытой» в больнице девочки заинтересовались органы опеки, - Авт.), а также с момента рождения ребенка.

Мать девочки.

Мать девочки.

По версии семьи, у маленькой Саши целый букет неизлечимых болезней. Каких именно, не объясняют, но якобы с такими диагнозами девочка никак не может жить дома. В свою очередь врачи уверяют, что никаких патологий и опасных заболеваний у Саши нет.

Известно, что органы опеки подали иск в Пресненский суд, требуя ограничить родителей в правах. Его начнут разбирать в январе будущего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она тяжело больна раком»: Источник рассказал о здоровье матери девочки, которая пять лет живет в московской клинике

Историю пятилетней Саши (имя изменено) «Комсомолка» уже рассказывала. Напомним, в январе нынешнего года сотрудники фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» обнаружили в одной из платных клиник девочку, которая всю жизнь прожила в палате. При этом врачи уверяют, что у малышки все в порядке со здоровьем, однако родители считают, что ей будет лучше находиться под постоянным наблюдением медиков и не забирают ее домой. За услуги медучреждения семья ежемесячно платит по... 1 миллиону рублей. Еще по 150 тысяч, по слухам, получают сменные няни, которые находятся с девочкой круглосуточно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Число новогодних мероприятий в Подмосковье превысит 1,5 тысячи
В Москве началась продажа новогодних елок
Сотрудники ГКОБ №1 будут переведены в новое отделение до конца года
В московских парках научат кататься на коньках
С 20 декабря в Москве можно будет купить нормандские и русские ели
Коллективу филиала ГКОБ №1 предложено перейти в новое отделение гинекологии
Здание ГКОБ 1 передадут Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер
Грибоедовский ЗАГС по выходным будет работать круглосуточно
Синоптики пообещали москвичам «волну теплой погоды»
Канатную дорогу над Химкинским водохранилищем построят к 2023 году
В центре Москвы будет введен особый режим доступа на новогодние праздники
Погода в Москве на 19 декабря 2019 года: сильный ветер и снег с дождем
Москва побила температурный рекорд 1886 года
Собянин ответил на сложные вопросы депутатов в ходе отчета в Мосгордуме
В Домодедово пассажирки нелегально пытались провезти украшения на несколько миллионов рублей
Собянин: «Две трети новостроек реновации не превышают по высоте 14 этажей»
Средняя продолжительность жизни москвичей достигла 78 лет
Рождество с Григорием Лепсом: кого певец пригласил на праздник
В Новогоднюю ночь из-за фейерверков в центре Москвы перекроют улицы
Москвичей познакомят с технологиями будущего на Ассамблее «Здоровая Москва»
На новогодних гуляньях в Подмосковье ожидается около 1,5 млн гостей
В Москве школьница разбилась, записывая ролик для соцсетей
Сообщения об угрозе взрыва поступили в 13 районных судов Москвы
В Москве в 2020 году откроют 9 новых станций метрополитена
Погода в Москве на 17 декабря 2019 года: местами пройдет снег с дождем
В Подмосковье легковушка сбила ребенка
Первые новогодние поезда вышли на линии московского метро
Новый температурный рекорд будет поставлен в Москве 19 декабря