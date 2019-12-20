В распоряжении «КП» оказались фото девочки, которую родные 5 лет не забирают из больницы

«Комсомольская Правда» впервые публикует фотографии девочки Саши (имя изменено), которая 5 лет своей жизни провела в больнице.

Снимки редакции передал один из близких знакомых родителей девочки. На этих фото - сама Саша вскоре после рождения и ее мама, которой медики поставили недавно страшный диагноз.

Напомним, в марте 2014 года малышка родилась недоношенной в одной из платных московских клиник. Понятно, что ребенку с экстремально низким весом какое-то время требовалась медицинская помощь. Однако и после того, как девочка окрепла, родители ее в семью не забрали. При этом 48-летний отец в течение всего этого времени щедро оплачивает уход за ребенком - по имеющейся информации, 1 млн рублей ежемесячно поступали на счета больницы, по 150 тысяч рублей получают няни, которые постоянно находятся с ребенком.

У 48-летнего бизнесмена Юрия Зинкина и 44-летней Татьяны Максимовой помимо Саши есть еще трое старших сыновей.

Как стало известно «Комсомольской Правде», этим летом Татьяне поставили нехороший диагноз.

- У Тани обнаружили мелоному (рак кожи с метостазами, - Авт.) третьей степени тяжести, - заявил «КП» источник из окружения семьи. - Она связывает это с переживаниями, с которыми ей пришлось столкнуться, начиная с февраля этого года (то есть, когда после заявлений благотворительного фонда историей «забытой» в больнице девочки заинтересовались органы опеки, - Авт.), а также с момента рождения ребенка.

Мать девочки.

По версии семьи, у маленькой Саши целый букет неизлечимых болезней. Каких именно, не объясняют, но якобы с такими диагнозами девочка никак не может жить дома. В свою очередь врачи уверяют, что никаких патологий и опасных заболеваний у Саши нет.

Известно, что органы опеки подали иск в Пресненский суд, требуя ограничить родителей в правах. Его начнут разбирать в январе будущего года.

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Историю пятилетней Саши (имя изменено) «Комсомолка» уже рассказывала. Напомним, в январе нынешнего года сотрудники фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» обнаружили в одной из платных клиник девочку, которая всю жизнь прожила в палате. При этом врачи уверяют, что у малышки все в порядке со здоровьем, однако родители считают, что ей будет лучше находиться под постоянным наблюдением медиков и не забирают ее домой. За услуги медучреждения семья ежемесячно платит по... 1 миллиону рублей. Еще по 150 тысяч, по слухам, получают сменные няни, которые находятся с девочкой круглосуточно (подробности)