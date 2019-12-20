2019-12-20T17:05:41+03:00
Общество

В Подмосковье открылся самый мощный в Восточной Европе комплекс переработки отходов

КПО «Восток» сможет ежегодно перерабатывать до 500 тысяч тонн мусора
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Фото пресс-службы правительства МОФото пресс-службы правительства МО
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В Московской области открылся уже пятый по счету комплекс по переработке отходов - КПО «Восток» недалеко от Егорьевска. Напомним, на такие предприятия будут свозить мусор вместо свалок-полигонов, которые в последние годы активно закрывают по всему Подмосковью. На днях как раз был закрыт полигон «Егорьевский». А мусор со всей территории городского округа и соседних муниципалитетов теперь будет поступать как раз на КПО «Восток».

Комплекс станет самым мощным предприятием по переработке мусора Восточной Европы. Здесь будут перерабатывать до 500 тысяч тонн различных отходов в год. Половина из них - вторсырье (пластик, бумага, стекло, металл) и органика - будут отправляться, соответсвенно, на переработку и компостирование. Это значит, что ежегодно 250 тысяч тонн отходов теперь не будут «по старинке» завозиться на переполненных свалках, а вернуться в оборот. Чтобы представить масштаб - представьте себе колонну из 25 тысяч грузовиков с мусором.

- Это второе по счету предприятие по переработке отходов, открытое в этом году и пятое предприятие, построенное за последние 16 месяцев в Московской области в рамках формирования новой системы по обращению с отходами, - отметил заместитель Председателя Правительства Московской области Евгений Хромушин. - Всего у нас в Подмосковье будет 12 таких предприятий, построенных по последнему слову техники. Они позволят нам закрыть оставшиеся 11 старых мусорных полигонов (это план до 2030 года, - Авт.), которые так мешали нашим жителям жить и наносили вред окружающей среде.

В ноябре в Коломне закрыли полигон твердых бытовых отходов «Воловичи», затем - «Егорьевский». До конца декабря бетонными плитами перекроют въезды на полигоны «Непейно» под Дмитровом и «Каргашино» в Мытищах.

- Общая площадь уже закрытых полигонов ТБО составляет более 40 га, - сообщил Хромушин. - В целом с начала реформы отрасли обращения с отходами в Подмосковье на конец 2019 года количество закрытых полигонов ТБО составит 28 из 39 полигонов ТБО.

Стоит отметить, что на КПО «Восток», который построила компания «Эко-Лайн», создано около 600 рабочих мест.

В рамках реализации нацпроекта «Экология» параллельно с КПО в Московской области сейчас строят четыре завода по термической переработке мусора. Это новые японские технологии, совершенно безвредные для окружающей среды - в самой стране Восходящего солнца подобные предприятия находятся прямо в жилых кварталах крупных городов и с точки зрения экологии не вызывают никаких нареканий. После сжигания мусора при высоких температурах и с помощью систем фильтрации в воздухе не остается ни вредных веществ, ни даже запаха гари.

Планируется, что после запуска всех 12 КПО и четырех заводов термической переработки в Московской области будут хоронить всего лишь 5% всех производимых жителями столичного региона отходов.

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