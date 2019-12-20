Банан на скотче, танцующие коммунальщики: что рисует московский художник на грязных машинах

Он мог бы просто написать «помой машину», но нарисовал на грязной «Газели» череп - так начался путь к славе 38-летнего художника Никиты Голубева из Ясенево. Сам мастер говорит, что искусство из грязи его увлекло, понравилось и посторонним людям. Теперь у него 100-тысячная аудитория в Инстаграме. Начались интервью, поездки заграницу, участия в телепрограммах.

Художник Никита Голубев.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Из грязи в художники

Никита Голубев два года назад стал известным в Москве — он просто рисовал на грязных машинах и выкладывал фото в соцсети. Художник рисует перчатками и кистями, но без воды и краски. Он находит грузовую машину, которую водитель не мыл несколько месяцев. Толстый слой грязи — самое то для художника. Грязь он превращает в искусство. Рисует обезьян, осьминогов, космонавтов. Одной из последних работ стал банан, приклеенный скотчем к стене. Тот самый арт-объект, который выставили на художественной ярмарке Art Basel в Майами, и продали за 120 тысяч долларов.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Ваш последний рисунок «Грязный танец» рабочих, что вы хотели сказать?

- Мое переосмысление танца Анри Матисса. И, мне кажется, что я где-то уже видел коммунальщиков, кружащихся в хороводе. Идеи витают в воздухе... Мне показалось забавным сделать такую версию танца. Это грязь, это коммунальные работники исполняют танец на грязном грузовике, водят хоровод. Вся Москва в грязи. Снега нет. Справиться с грязью невозможно, единственное, что им остается — это только плясать.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- С водителями машин вы согласовываете рисунки?

- Нет.

- Экстрим?

- Нет. Все водители не против этих рисунков, они наоборот пишут мне благодарственные письма. Но однажды был случай, когда водитель выскочил из машины и начал ругаться, что ему никаких рисунков не надо. Мне кажется, что человек просто не проснулся, поэтому ругался, но в итоге рисунок оставил.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- А как поступаете, если не успели дорисовать, а водителю нужно уезжать?

- Такое было пару раз. Прошу водителя подождать, потому что в принципе мне нужно где-то 30 минут на работу.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Вы так и продолжаете вставать рано утром и рисовать, пока люди еще дома и собираются на работу?

- Нет. Сейчас утром темно, поэтому все же жду свет.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Как вам вообще пришла мысль рисовать на машинах?

- Просто в какое-то утро проснулся, был яркий свет, какое-то озарение, еще эти голоса ангельские (шутит). Просто решил. Мне показалось, что это благодатная почва — это хорошие холсты. К тому же, когда стоял в пробках, то видел всю эту грязь. Я живу на окраине Москвы, поэтому много этого вижу.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Не хотелось просто написать «помой машину» или «танки грязи не боятся»?

- Мне этого было бы недостаточно. И даже никогда не приходило в голову.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Для работы какие нужны инструменты?

- Только перчатки, кисточки, растушка. Это все компактное, можно носить с собой и не стоит больших денег. Такие инструменты позволяют убирать грязь, при этом не повреждают машину — самое главное. Подумываю стремянку себе купить, потому что я хоть и высокий, но есть грузовики, которые выше и я не дотягиваюсь.

- На спецтехнике не рисовали? На пожарных, полицейских машинах?

- Как-то они мне не попадались.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Или они чистые?

- Наверное, следят ведомства за ними. И все же меня больше интересуют белые «Газели», грузовые машины — там площадь для творчества больше.

«Грязная» слава и никаких денег

Как говорит Никита Голубев, в Москве найти подходящий «холст» нет проблем. Идей в голове тоже много, делиться он ими не хочет (оно и понятно, человек творческий), говорит, что в ближайшее время точно не порадует чем-то новогодним.

- Какая ваша любимая работа?

- Сова и робот-полицейский.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- По сути, это искусство, которое смывается водой. Не жалко своего труда?

- По сути, в этом и суть. Чтобы не привязываться к этому. Относиться не слишком серьезно к тому, что ты делаешь. Остается в памяти и на фотографиях.

- Это же не приносит доход?

- Ну, какая же это работа? Кто за нее заплатит?

- А что вам приносит деньги?

- Я художник. Я работаю сам по себе, продаю свои работы и рисую на заказ.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Что вам принесла эта свалившаяся «грязная» слава? Какие плюсы, какие минусы?

- Минусов никаких. Мое творчество стало более востребованным. Стали приглашать на экологические форумы, просят поделиться опытом, я дважды ездил в Китай, в Германию, в Корею, в Великобританию. О моем творчестве даже сняли художественный фильм в Корее. Якобы парень живет на улице (бездомный) и решает начать рисовать на машинах и выражать себя.

Досье "КП"

Никита Голубев

Родился 3 ноября 1981 года в Москве.

В 2007 году окончил РГМУ им. Н.И. Пирогова.

В 2004 году принимал участие в реалити-шоу «Голод» на ТНТ.

Стал известен в 2017 году после ряда рисунков на грязных автомобилях.