Матрешки, танки и гирлянды в цветах флага России: как украсили 20-ю кремлевскую елку

На Соборной площади в Кремле 23 декабря нарядили главную елку страны. О "костюме" новогодней красавицы молчали до последнего, ведь елочка юбилейная — 20-й раз ставят. Корреспондент "КП" пришла в Кремль пораньше и застала момент, когда последние игрушки вешали на елку.

Все и сразу

Главную елку страны выбрали еще летом среди сотни других. Победительницей конкурса красоты стала 90-летняя претендентка из Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области. И пушистая, и красивая. Высота – 25 метров, размах нижних ветвей – 6 метров. Автопоездом ее доставили в Москву, прямо на Соборную площадь.

За два дня елочку украсили шарами, гирляндами и верхушку - красной звездой. Чтобы повесить все украшения, а высота елки 25 метров, потребовались подъемные краны.

И вот она нарядная. Издалека сияет золотом, потом загорается цветами флага - внизу красная лента, выше - синяя, а почти возле самой звезды - белая. Цветовая гамма флага была и в прошлые годы.

Но эта же елочка 20-я - юбилейная. Какой наряд выбрали? Все лучшее и сразу - достали из сундука все игрушки, которые в последние десятилетия украшали елку. Это и русский, и ярмарочный стиль, и национальный. На ветках появились матрешки, самовары и сахарные крендельки, шишки, петушки, сосульки, русские барышни и сказочный Конек-Горбунок. Всего более 2100 игрушек, 1800 метров светящихся гирлянд, 170 синих, красных и золотых шаров и 27 светящихся белых, как снег, шаров.

Медведи и танки, сделанные детьми

- Наряд у елочки особенный, все-таки юбилей - 20 лет. Мы решили, что елка для детей и украсить ее должны сами дети. Поэтому в украшении елки приняли участие ученики Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств и из команды движения WorldSkills Russia, - рассказала Елена Крылова, пресс-секретарь Управление делами президента РФ.

Мальчики и девочки своими руками сделали игрушки и приехали повесить их на главную елочку страны.

- Это медведь - хозяин Арктики, он в шапочке цвета российского флага. Мишка из пенопласта, покрывали краской. И северный олень, я тоже его сама собрала из нескольких деталей. Я очень рада, что мои игрушки увидят все гости, - рассказала София Поспелова, 11 лет, ученица художественной школы.

Детвора после того, как раздала первые свои интервью журналистам принялась развешивать игрушки. Так на елочке появились снежинки, олени, медведь, крыса с подарками, планета со звездами, самолеты, вертолеты и танки, флаг России.

Уже 25 декабря водить хороводы вокруг елочки будут более 5500 детей из всех округов Российской Федерации, а также из Республик Абхазия и Южная Осетия.

- Эти дети приедут на Кремлевскую елку по приглашению президента России. Сейчас уже все готово, не хватает только снега, - заключила Елена Крылова.

- Сколько елка простоит на Соборной площади, она же живая? И что будет с ней после? - спросили журналисты.

- Не забегайте вперед, все расскажем позже. В прошлые годы мы делали сувениры, клюшки. В этом году елочка простоит до Крещения.

Из истории

Елку ставить придумал царь Петр I

Украшать Москву елками, буквально каждый двор и Кремль, стали по указу царя Петра I. В документе от 1699 года значилось о праздновании Нового года 1 января (ранее отмечали 1 сентября) и надобности устанавливать "по деревцу или ветке над воротами или над хороминой своей". Украшали елки фигурками ангелочков, конфетами, свечками. И тогда же появилась традиция украшать макушку елки звездой.

Елки для Кремля доставляли из ближайших лесов по реке и ставили не только на Соборной площади, но и в Александровском саду. Праздновали Новый год тогда семь дней. Разрешалось разжигать костры, запускать фейерверки (подробности)