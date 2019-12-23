2019-12-23T13:47:23+03:00
Происшествия

В Москве 13-летняя школьница сбежала от родителей к 47-летнему педофилу

Женатый извращенец, у которого двое собственных детей, снял девочке квартиру, в которой она пряталась от полиции [эксклюзив kp.ru]
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Четверо суток полиция и волонтеры искали 13-летнюю московскую школьницуЧетверо суток полиция и волонтеры искали 13-летнюю московскую школьницу
Изменить размер текста:

Четверо суток полиция и волонтеры искали 13-летнюю московскую школьницу Олю (имя ребенка изменено). Девочка ушла из дома после ссоры с мамой. Родительница была против блога, который девочка вела в социальных сетях. В первые сутки после исчезновения именно этот раздор Оли с мамой был главной версией побега. Но когда полицейские изучили переписку девочки в социальных сетях, вскрылись жуткие факты.

- Оказалось, что она общалась со взрослым мужчиной. Несовершеннолетняя неоднократно отправляла ему фотографии своих половых органов, - сообщили KP.RU собственные источники.

Мужчина сразу попал под подозрение. Полицейским удалось установить личность извращенца. Им оказался 47-летний москвич : женат двое детей. Оказалось, что он не только уговорил девочку сбежать от родителей, но и снял для нее квартиру.

- Все это время школьница находилась в этой квартире. Сейчас она в безопасности. С ней работают психологи, - пояснили KP.RU источники, близкие к следствию.

Тем временем подозреваемый в педофилии москвич задержан. Сейчас он дает показания следователям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкции статьи предусматривают до 14 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Режиссер Алексей Бражников: В Америке стреляют в школах, но никто не рискнет напасть на ЦРУ
Автор документальных фильмов, живущий и работающий в США и сотрудничающий с RT, рассказал о том, почему в городах открывают огонь, с точки зрения жителя американской столицы
Новости 24
Движение в центре Москвы начнут ограничивать с 25 декабря
Москвичам предложили сделать подарки обитателям столичного зоопарка
Интервал на МЦД-2 восстановлен
Профессора МГУ обокрали в здании университета на два миллиона рублей
В Подмосковье неизвестные зарезали мужчину около подъезда
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана
В Москве сотрудника Генпрокуратуры ударили ножом за замечание
На МКАД столкнулись четыре автомобиля: смертельное ДТП попало на видео
Грабители отобрали у безработного москвича сумку с 9,5 млн рублей
Погода в Москве на 22 декабря 2019 года: температура +5 и небольшой дождь
Москвичей предупредили о тумане в ночь с 21 на 22 декабря
Число новогодних мероприятий в Подмосковье превысит 1,5 тысячи
В Москве началась продажа новогодних елок
Сотрудники ГКОБ №1 будут переведены в новое отделение до конца года
В московских парках научат кататься на коньках
С 20 декабря в Москве можно будет купить нормандские и русские ели
Коллективу филиала ГКОБ №1 предложено перейти в новое отделение гинекологии
Здание ГКОБ 1 передадут Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер
Грибоедовский ЗАГС по выходным будет работать круглосуточно