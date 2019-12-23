В Москве 13-летняя школьница сбежала от родителей к 47-летнему педофилу

Четверо суток полиция и волонтеры искали 13-летнюю московскую школьницу Олю (имя ребенка изменено). Девочка ушла из дома после ссоры с мамой. Родительница была против блога, который девочка вела в социальных сетях. В первые сутки после исчезновения именно этот раздор Оли с мамой был главной версией побега. Но когда полицейские изучили переписку девочки в социальных сетях, вскрылись жуткие факты.

- Оказалось, что она общалась со взрослым мужчиной. Несовершеннолетняя неоднократно отправляла ему фотографии своих половых органов, - сообщили KP.RU собственные источники.

Мужчина сразу попал под подозрение. Полицейским удалось установить личность извращенца. Им оказался 47-летний москвич : женат двое детей. Оказалось, что он не только уговорил девочку сбежать от родителей, но и снял для нее квартиру.

- Все это время школьница находилась в этой квартире. Сейчас она в безопасности. С ней работают психологи, - пояснили KP.RU источники, близкие к следствию.

Тем временем подозреваемый в педофилии москвич задержан. Сейчас он дает показания следователям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкции статьи предусматривают до 14 лет лишения свободы.