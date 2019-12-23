Опасен ли аномально теплый декабрь 2019 в Москве для растений

Сказку "12 месяцев" этой зимой можно снять в жанре документального фильма, судя по фотографиям в соцсетях. Москвичи постят набухшие почки. В Аптекарском огороде необычайно рано зацвёл подснежник Элвиса, распустились морозники, крокусы и первоцветы. А на дачных участках происходит то же самое? Опасна ли для растений такая путаница с временами года? В понедельник, 23 декабря, температура аж на 12 градусов выше климатической нормы!

- Данных о массовом цветении растений или набухании почек у нас нет. Если это и происходит, то в мегаполисе, и скорее всего там, где есть дополнительные источники тепла - например, теплотрассы или другие особенности микроклимата, - разъясняет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - В Подмосковье ничего подобного не наблюдается. За растения можно не переживать, сейчас для них аномально теплый декабрь не вреден. Единственное, что в теории может быть опасно, - если вдруг резко ударят сильные морозы, а снег к тому времени не выпадет или его будет совсем мало. Тогда ледяная корка может перекрыть доступ кислорода к корням. Но этого, судя по прогнозу погоды, не произойдет - в последних числах декабря дожди сменятся снегом и постепенно похолодает. То есть в природе все случится своим чередом, пусть и намного позже обычных сроков. Аномальные теплые декабри в Московской области уже были, растения их переносили без проблем.

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