2019-12-23T15:42:57+03:00
Происшествия

Опасен ли аномально теплый декабрь 2019 в Москве для растений

Из-за рекордного тепла зацвели подснежники и набухли почки. Метеорологи уверяют, что вреда для растений нет
Юлия СМИРНОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сказку "12 месяцев" этой зимой можно снять в жанре документального фильма, судя по фотографиям в соцсетях. Москвичи постят набухшие почки. В Аптекарском огороде необычайно рано зацвёл подснежник Элвиса, распустились морозники, крокусы и первоцветы. А на дачных участках происходит то же самое? Опасна ли для растений такая путаница с временами года? В понедельник, 23 декабря, температура аж на 12 градусов выше климатической нормы!

- Данных о массовом цветении растений или набухании почек у нас нет. Если это и происходит, то в мегаполисе, и скорее всего там, где есть дополнительные источники тепла - например, теплотрассы или другие особенности микроклимата, - разъясняет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - В Подмосковье ничего подобного не наблюдается. За растения можно не переживать, сейчас для них аномально теплый декабрь не вреден. Единственное, что в теории может быть опасно, - если вдруг резко ударят сильные морозы, а снег к тому времени не выпадет или его будет совсем мало. Тогда ледяная корка может перекрыть доступ кислорода к корням. Но этого, судя по прогнозу погоды, не произойдет - в последних числах декабря дожди сменятся снегом и постепенно похолодает. То есть в природе все случится своим чередом, пусть и намного позже обычных сроков. Аномальные теплые декабри в Московской области уже были, растения их переносили без проблем.

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Если и есть у москвичей надежда встретить Новый год 2020 со снегом, то вся она - на три финальных дня 2019-го. Возможно, после 29 декабря будут какие-то перемены. А в прогнозах Гидрометцентра России о погоде в Москве на 23 - 28 декабря на зиму нет и намека.

В понедельник, 23 декабря, пасмурно и дождливо. Даже ночью +3…+5 градусов, а днем потеплеет аж до +8 градусов. А это небывалая цифра. Рекорд для 23 декабря +5,9 градуса, установлен совсем недавно, в 2015 году. (подробности)

Зиму в Москве съедают другие времена года

«Весна, лето, осень, зима... и снова весна». Помните гениальный фильм Ким Ки Дука? Впрочем, если не помните, не суть. Потому как если бы режиссер решил перенести действие фильма в современную Москву, название пришлось бы менять. Примерно так: «Весна, лето... Стоп, а это точно лето? Осень, зима… Зима-а-а? Где же зима?» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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