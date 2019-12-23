Педофил из Москвы, снявший квартиру 12-летней школьнице, насиловал 9-летнюю девочку из Белоруссии

Московская полиция искала пропавшую в Москве 12-летнюю школьницу, а нашла серийного педофила. О том что 47-летний мужчина снял квартиру Оле*, которая в минувшую пятницу сбежала от родителей, мы уже рассказывали. Напомним, ученица одной из столичных школ пропала после банальной ссоры с мамой. А нашли ребенка в съемной квартире, за которую, как выяснилось позже, заплатил ее взрослый знакомый.

Имя мужчины, которого сейчас обвиняют в педофилии, мы пока не можем назвать в интересах следствия. Но вот интересные детали: он женат, воспитывает двоих детей. Все это не мешало ему знакомиться с несовершеннолетними школьницами в социальных сетях.

Сначала Оля отправляла ему фотографии своих половых органов. А потом была личная встреча, после которой мужчина убедил ребенка сбежать из дома.

- У них неоднократно были различные виды половых актов. Причем, по данным следствия, за интимные услуги девочка брала деньги, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Родители Оли сейчас пребывают в шоковом состоянии. О связях ребенка со взрослым мужчиной они даже не догадывались. До побега Оля ничем не отличалась от ровесников: школа, дом. Она даже во дворе не гуляла. В свободное время девочка вела видеоблог, в содержании которого тоже ничего криминального. Танцы, песни - такие ролики снимают миллионы девчонок.

Сейчас с Олей работают психологи. А против 47-летнего москвича возбуждено уголовное дело по статье «Педофилия». Ему грозит до 20 лет тюрьмы. При этом в уголовном деле, скорее всего, будет множество эпизодов.

12-летняя школьница из Москвы может оказаться не единственной жертвой педофила

- Изъят его мобильный телефон и компьютер, в которых обнаружена переписка с другими несовершеннолетними девочками. Так, установлено, что у него была половая связь с девятилетней девочкой из Белоруссии, - пояснили источники близкие к следствию.

С Дианой* москвич тоже познакомился в соцсетях. После нескольких недель переписки он приехал к ней в гости в город Гродно. Шок, но судя по переписке и показаниям мужчины, эта девочка за интим тоже брала деньги.

- Ребенок из полной благополучной семьи. Сейчас ее опрашивает милиция Республики Беларусь, - пояснил источник в следствии.

Тем временем в Москве отрабатывают возможные связи мужчины с другими несовершеннолетними.

«Комсомолка» следит за ходом расследования.

МНЕНИЕ АДВОКАТА

«Брали дети деньги или нет, на срок это не повлияет»

- Дети до 14 лет не могут правильно воспринимать действия взрослых лиц. Он мог выдать все за игру, в которую сам включил финансовый расчет. То, что он платил, не будет смягчающим обстоятельством, - прокомментировал Максим Власов, подполковник юстиции, адвокат.