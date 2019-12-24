Мышки в Москве: где встретить символ 2020 года

Мышь в скафандре

На Тверской улице, которая на пять дней станет пешеходной, можно будет найти символ года — Мышку. Да, еще и непростую, а в скафандре. Рядом с ней будет Кот. Тоже в скафандре. Стоит объяснить, что в этом году на Тверской улице будет космический Новый год. Все пять дней с 31 декабря по 5 января там будут арт-объекты в виде ракет, планет солнечной системы и космонавтов.

- На площадке возле Столешникова переулка можно будет сфотографироваться с самыми обаятельными космонавтами: собаками Белкой и Стрелкой. Сделать это можно в их космическом корабле. В конструкцию длиной шесть метров помещаются одновременно два человека, две собаки-космонавтки, их спутники (кот и мышь в скафандрах) и одна новогодняя елка, - рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Где: Тверская улица, 13. Ближайшая станция метро «Чеховская».

Фото с голубой крысой

Взять крысу на руки и устроить фотосессию можно будет в контактном зоопарке «Страна Енотия» в торговом центре «Измайловский».

- Нам в ближайшие дни привезут декоративных крыс серого, голубого и бежевого окраса. Сфотографироваться с символом наступающего года можно будет бесплатно, - рассказали в контактном зоопарке «Страна Енотия».

Поиграть с крысами можно будет во все новогодние праздники, даже 31 декабря до 18.00 и 1 января с 14.00. А также можно познакомиться с лесными крысами — белочками, которые живут в контактном зоопарке в парке «Skazka». Цены в контактные зоопарки — от 150 до 750 рублей (в зависимости от возраста ребенка и дня недели).

Где: улица Первомайская, дом 42. Ближайшая станция метро «Измайловская».

Мышиный король в витрине магазинаФото: Алиса ТИТКО

Мышиный король

Сразу несколько сказочных Мышиных королей можно встретить в витрине ювелирного магазина на Тверской улице. Вспоминается, что в сказке Гофмана про Щелкунчика это отрицательный персонаж. Однако скульптуры Мышиных королей в мундирах, которые смотрят на прохожих из витрины, не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых.

Где: Тверская улица, 4. Ближайшая станция метро «Охотный ряд».

Мышки-малютки

В зоопарке можно увидеть необычных северных тонкохвостых крыс, которые прибыли в столицу прямиком из Филиппин. Крысы активно размножаются, увидеть семейство можно в павильоне «Ночной мир» на Старой территории зоопарка. Они любят сладкие фрукты (бананы и яблоки).

Также постарайтесь найти на улице в стеклянной освещенной витрине зоопарка (со стороны Большой Грузинской улицы) мышей-малюток, которых привезли из Франции, длина их тела составляет 40-70 миллиметров, вес - 5-7 граммов.

Северная тонкохвостая крыса прибыла в столицу прямиком из Филиппин

В зоопарке, кстати, живут шесть видов летучих мышей. Все они занесены в Красную книгу Москвы. Сейчас рукокрылые погружены в спячку. Мышек многие москвичи приносят в Центр реабилитации при зоопарке.

- В городе летучие мыши часто используют жилые и промышленные помещения, чердаки, гаражи в качестве убежищ на время спячки. Если место выбрано неудачно или что-то нарушает зимний покой животного, оно может проснуться раньше положенного и погибнуть от холода и отсутствия корма, - рассказали в Московском зоопарке.

Помочь летучим мышам могут только люди. В зоопарке посетителям могут рассказать, как правильно обращаться с найденной летучей мышью, чем ее кормить, как правильно организовывать зимнюю спячку.

Где: Большая Грузинская улица, 1. Ближайшая станция метро «Баррикадная».

Театральные мыши

- мюзикл «Все мыши любят сыр», Новый драматический театр, улица Проходчиков, 2. О чем постановка: проблемы и переживания юных мышат - если цвета не совпадают, то не жить им вместе. Смогут ли они побороться с этим предрассудком?

- оперетта «Летучая мышь», Московский театр оперетты, Большая Дмитровка, 6. О чем постановка: из 16 написанных Иоганном Штраусом оперетт лучшей можно назвать «Летучую мышь». Впервые эта оперетта была сыграна в Вене в 1874 году, в московской оперетте «Летучая мышь» так же стала репертуарным долгожителем.

Фото: Московский театр кукол

- спектакль «Все мыши любят сыр», Московский театр кукол, улица Спартаковская, дом 26/30. О чем постановка: дружба двух маленьких веселых мышат могла бы с самого начала сложиться удачно, но есть серьезная преграда: мышонок Фружи белого цвета, а Шома – серого. Чтобы помочь друзьям, за дело принимается Великий Кот-маг.

Кстати

Бар с мышками

В гриль-баре «Бегемот и мышь» не только вкусная еда, зажигательная музыка, но и современный дизайн.

- Есть у вас мышки? – звоню в бар.

- Да, большая коллекция. И скульптуры, и мягкие игрушки. Несколько мышек находятся прямо на барной стойке, - отвечает администратор.

Где: город Дмитров, улица Профессиональная, дом 4, павильон/помещение В1/171.