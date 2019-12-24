Мышки в Москве: где встретить символ 2020 года
Мышь в скафандре
На Тверской улице, которая на пять дней станет пешеходной, можно будет найти символ года — Мышку. Да, еще и непростую, а в скафандре. Рядом с ней будет Кот. Тоже в скафандре. Стоит объяснить, что в этом году на Тверской улице будет космический Новый год. Все пять дней с 31 декабря по 5 января там будут арт-объекты в виде ракет, планет солнечной системы и космонавтов.
- На площадке возле Столешникова переулка можно будет сфотографироваться с самыми обаятельными космонавтами: собаками Белкой и Стрелкой. Сделать это можно в их космическом корабле. В конструкцию длиной шесть метров помещаются одновременно два человека, две собаки-космонавтки, их спутники (кот и мышь в скафандрах) и одна новогодняя елка, - рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Где: Тверская улица, 13. Ближайшая станция метро «Чеховская».
Фото с голубой крысой
Взять крысу на руки и устроить фотосессию можно будет в контактном зоопарке «Страна Енотия» в торговом центре «Измайловский».
- Нам в ближайшие дни привезут декоративных крыс серого, голубого и бежевого окраса. Сфотографироваться с символом наступающего года можно будет бесплатно, - рассказали в контактном зоопарке «Страна Енотия».
Поиграть с крысами можно будет во все новогодние праздники, даже 31 декабря до 18.00 и 1 января с 14.00. А также можно познакомиться с лесными крысами — белочками, которые живут в контактном зоопарке в парке «Skazka». Цены в контактные зоопарки — от 150 до 750 рублей (в зависимости от возраста ребенка и дня недели).
Где: улица Первомайская, дом 42. Ближайшая станция метро «Измайловская».
Мышиный король в витрине магазинаФото: Алиса ТИТКО
Мышиный король
Сразу несколько сказочных Мышиных королей можно встретить в витрине ювелирного магазина на Тверской улице. Вспоминается, что в сказке Гофмана про Щелкунчика это отрицательный персонаж. Однако скульптуры Мышиных королей в мундирах, которые смотрят на прохожих из витрины, не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых.
Где: Тверская улица, 4. Ближайшая станция метро «Охотный ряд».
Мышки-малютки
В зоопарке можно увидеть необычных северных тонкохвостых крыс, которые прибыли в столицу прямиком из Филиппин. Крысы активно размножаются, увидеть семейство можно в павильоне «Ночной мир» на Старой территории зоопарка. Они любят сладкие фрукты (бананы и яблоки).
Также постарайтесь найти на улице в стеклянной освещенной витрине зоопарка (со стороны Большой Грузинской улицы) мышей-малюток, которых привезли из Франции, длина их тела составляет 40-70 миллиметров, вес - 5-7 граммов.
Северная тонкохвостая крыса прибыла в столицу прямиком из Филиппин
В зоопарке, кстати, живут шесть видов летучих мышей. Все они занесены в Красную книгу Москвы. Сейчас рукокрылые погружены в спячку. Мышек многие москвичи приносят в Центр реабилитации при зоопарке.
- В городе летучие мыши часто используют жилые и промышленные помещения, чердаки, гаражи в качестве убежищ на время спячки. Если место выбрано неудачно или что-то нарушает зимний покой животного, оно может проснуться раньше положенного и погибнуть от холода и отсутствия корма, - рассказали в Московском зоопарке.
Помочь летучим мышам могут только люди. В зоопарке посетителям могут рассказать, как правильно обращаться с найденной летучей мышью, чем ее кормить, как правильно организовывать зимнюю спячку.
Где: Большая Грузинская улица, 1. Ближайшая станция метро «Баррикадная».
Театральные мыши
- мюзикл «Все мыши любят сыр», Новый драматический театр, улица Проходчиков, 2. О чем постановка: проблемы и переживания юных мышат - если цвета не совпадают, то не жить им вместе. Смогут ли они побороться с этим предрассудком?
- оперетта «Летучая мышь», Московский театр оперетты, Большая Дмитровка, 6. О чем постановка: из 16 написанных Иоганном Штраусом оперетт лучшей можно назвать «Летучую мышь». Впервые эта оперетта была сыграна в Вене в 1874 году, в московской оперетте «Летучая мышь» так же стала репертуарным долгожителем.
Фото: Московский театр кукол
- спектакль «Все мыши любят сыр», Московский театр кукол, улица Спартаковская, дом 26/30. О чем постановка: дружба двух маленьких веселых мышат могла бы с самого начала сложиться удачно, но есть серьезная преграда: мышонок Фружи белого цвета, а Шома – серого. Чтобы помочь друзьям, за дело принимается Великий Кот-маг.
Кстати
Бар с мышками
В гриль-баре «Бегемот и мышь» не только вкусная еда, зажигательная музыка, но и современный дизайн.
- Есть у вас мышки? – звоню в бар.
- Да, большая коллекция. И скульптуры, и мягкие игрушки. Несколько мышек находятся прямо на барной стойке, - отвечает администратор.
Где: город Дмитров, улица Профессиональная, дом 4, павильон/помещение В1/171.
ИСТОЧНИК KP.RU
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