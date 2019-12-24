2019-12-24T11:48:06+03:00
Общество

В Москве из-за угрозы взрывов эвакуировали более 10 школ с детсадами и 10 судов

С конца ноября телефонные террористы «заминировали» более 7 тысяч объектов
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Москве во вторник прошла очередная волна телефонных «минирований» зданий. Как стало известно, этим утром эвакуировали больше десятка столичных школ и детсадов (напомним, учебные учреждения для детей до 7 лет теперь административно привязаны к школам, - Авт.).

- Нашу школу эвакуируют уже в пятый раз за последние три недели, - рассказала «КП» старшеклассница одной из школ на северо-востоке Москвы. - Каждый раз одно и то же. Насколько мы знаем, поступает телефонный звонок и директор объявляет эвакуацию. Классные руководители обзванивают родителей старшеклассников и если те не против, подростков отпускают домой. Ребят помладше ведут в ближайшую поликлинику. Какое-то время они находятся там, сидят в коридорах. Родители могут их забрать только лично. Обычно если с утра школу «заминировали», полицейские с собаками там работают несколько часов и занятий в этот день уже нет.

Параллельно прошла эвакуация десяти московских судов. Этим утром все они получили письма по электронной почте, что в зданиях заложены взрывные устройства.

- Сегодня эвакуировали Басманный, Хорошевский, Тимирязевский, Чертановский, Люблинский, Головинский, Никулинский, Коптевский, Замоскворецкий и Троицкий суды, - сообщила «Комсомольской Правде» в пресс-службе Мосгорсуда.

В некоторые суды людей уже вернули. Представители полиции и спецслужб не обнаружили никаких опасных предметов.

Напомним, «минирования» через телефон и e-mail начались в конце ноября. За это время эвакуировали более 7 тысяч объектов. Все сообщение о взрывных устройствах оказались ложными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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