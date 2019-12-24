Метро, МЦК и наземка будут работать бесплатно всю новогоднюю ночь

Сегодня, 24 декабря, на президиуме правительства Москвы утвердили график работы городского транспорта в новогодние каникулы. Постановление подписал мэр Сергей Собянин.

По традиции в праздничную ночь с 31 декабря на 1 января в Москве можно будет прокатиться на метро, МЦК, а также на ночных и самых популярных маршрутах наземки. Таких автобусов, троллейбусов и трамваев будет 175 маршрутов, в том числе 61 маршрут - круглосуточные, 101 маршрут - до 3.30, плюс 13 регулярных ночных маршрутов. График выглядит так:

МЕТРО И НАЗЕМКА

При этом метро, МЦК и наземка в новогоднюю ночь с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января будут бесплатными.

А в рождественскую ночь с 6 на 7 января общественный транспорт просто будет работать немного дольше. Метро и МЦК - до 2.00, наземка - 66 маршрутов до 3.00 плюс дополнительно 13 ночных маршрутов.

Что касается поездов МЦД и электричек, то и в новогоднюю, и в рождественскую ночи они будут курсировать до 2.00 ночи.

ПАРКОВКА

В праздничные дни с 1 по 8 января 2020 года парковка в зоне платного парковочного пространства будет бесплатной.

ПЕРЕКРЫТИЯ

1. С 31 декабря до 5.30 6 января изменится режим работы станции «Охотный ряд» Сокольнической линии. Так, северный вестибюль (выходы 8-9) будет открыт только для выхода и пересадки на ст. «Театральная» Замоскворецкой линии, а южный вестибюль (выходы 1-6) – только для входа пассажиров, выход 7 будет закрыт.

2. Из-за гуляний в Новый год и Рождество в центре города с 2.00 28 декабря до 22.00 6 января перекроют:

- Тверскую улицу - от Тверского бульвара до Моховой;

- Моховую улицу - от Воздвиженки до Тверской;

- улицу Охотный Ряд – от Моховой (пересечения с Тверской) до Театрального проезда;

- Театральный проезд – от Охотного Ряда до Петровки;

- Глинищевский, Газетный, Никитский и Брюсов переулки;

- Большую Никитскую улицу – от Романова переулка до Моховой;

- улицу Большая Дмитровка – от Охотного Ряда до Дмитровского переулка.

В ГИБДД предупредили водителей - если на пешеходов будет много и они начнут выходить на проезжую часть, тогда возможны дополнительные перекрытия некоторых улиц по инициативе сотрудников ГИБДД.

При этом на Тверской улице откроют еще больше, чем раньше, входов на фестиваль и выходов с него.

3. Во время праздничного фейерверка с 23.30 31 декабря до 0.30 1 января будут перекрыты:

- Москворецкая набережная – от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда;

- Кремлевская набережная – от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста;

- Раушская набережная – от Большого Устьинского моста до Большого Москворецкого моста;

- Софийская набережная – от Большого Москворецкого моста до Большого Каменного моста;

- Большой Москворецкий мост.

С 6.00 31 декабря до 6.00 6 января отменят парковку на Бульварном кольце на участке от улицы Пречистенка до Трубной площади.

Подробнее о работе городского транспорта в Новый год и Рождество - на Едином транспортном портале Москвы. Все изменения на дорогах будут отражаться также и в системах навигации.