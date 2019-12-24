Аномальная зима-2019 в Москве: Синицы поедают друг друга, снегири лежат пьяные, а в огородах вот-вот зацветут кусты

С погодой совершенно очевидно что-то не то. На неделе - по два-три температурных рекорда за всю историю метеонаблюдений. Снега нет. Синоптики рассказывают об очередной аномальной зиме и обещают небольшой минус и совсем немножко снежинок на самый Новый год. А то бы так и куковали...

Если судить по странным сообщениям из мира животных и растений, слишком теплый декабрь здорово на них влияет.

«ДЛЯ ПТИЦ СЕЙЧАС НЕ ЗИМА, А РАЙ»

Например, появились сообщения, что в Москве появились синицы-каннибалы! Да-да, вот эти вот милые птахи с желтыми грудками ни с того ни с сего начали поедать своих соплеменников - таких же синичек.

- Это пока не массовое явление, отмечаются лишь единичные случаи. Но раньше такого не было, - говорит орнитолог Вадим Мишин. - Тут нужно отметить, что синица хоть и является родственницей воробьев, занимается и хищничеством. Неспроста же мы этих птиц зимой салом подкармливаем. Можно был бы понять, если бы сейчас шел период гнездования, когда птицы порой жестоко бьются за территорию. Но до гона еще несколько месяцев.

- И как выглядит атака синиц на синиц? Охотятся друг за другом?

- Нет, речь идет о нападении на слабых особей. Потом соплеменники съедают часть мягких тканей слабой птицы. Не до костей обгладывают, конечно.

Стоит отметить, что о суровом нраве синиц известно давно. В Европе фиксировались случаи, когда они нападали не только на мелких птиц, но и на летучих мышей. А тут экспертов удивляет то, что жертвами становятся представители того же вида.

По одной из версий, во всем виновата именно погода. Но это неточно.

- Погода здесь не при чем, - считает Вадим Мишин. - Нынешние условия наоборот благоприятны для зимовки. Снежного покрова нет. На земле много высохших растений с семенами. Сейчас для птиц не зима, а рай.

Еще один тренд теплых зим последних лет - «пьяные» птицы, наевшиеся забродивших в теплом декабре ягод. Специалисты уже несколько раз видели снегирей, дроздов и тех же синиц, которые после «алкогольной» трапезы просто выключались.

- Они такие ягоды не специально, конечно, выискивают, - объясняет Мишин. - На состояние здоровья такая пища не влияет. Птица немного полежит да очухается. Единственная проблема для нее может быть, если ее в таком кошка найдет...

В МОСКВЕ ТЕПЕРЬ ЗИМУЕТ МАЛИНОВКА

И тем не менее, +7 в Москве конца декабря - зафиксированный факт. Некоторые предполагают, что такими темпами будем уже в феврале встречать перелетных птиц с юга. В теории это возможно. Механизм «возвращения» у пернатых устроен так: они ориентируются в первую очередь на кормовую базу. Зимуют там, где нет снега и можно добраться до семян различных растений и других вкусняшек. Весной, когда граница «оттаивания» начинает смещаться от юга к северу, птицы движутся за ней. Но также они реагируют и на длительность светового дня. Так что раньше срока вряд ли вернутся. В любом случае, метеорологи уверены, что вся зима такой аномально теплой не будет. Впереди еще и сугробы с морозами.

- Другой вопрос, что в последние годы в столичном регионе иногда остаются на зимовку виды птиц, которые раньше всегда улетали, - рассказывает директор по развитию Союза охраны птиц России Елена Зубакина. - Это единичные особи, но те не менее: черный дрозд, малиновка (она же зорянка), цапля.

- Некоторые читатели удивляются, что в парках этой зимой почти не видно снегирей. Не из-за тепла ли?

- То, что снегири в наших краях якобы живут только зимой - это миф, - объясняет орнитолог. - Они и летом у нас гнездятся. Просто когда у них нет проблем с кормом, они не летят в город. Они вообще скрытные птицы. Зимой их даже орнитологи зачастую не видят - слышат только по свисту.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Помните классику? - «Снег выпал только в январе»

Естественно, реагируют на температуру и растения. В Аптекарском огороде на открытом воздухе зацвели крокусы и багульники. А где-то в Подмосковье, бают, даже сирень! Впрочем, специалисты не видят в этом ничего удивительного.

- Да, отдельные растения могут путаться и начинать цвести, но это не носит массовый характер, - уверяет председатель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов. - На деревьях, например, могут распускаться вообще только лишь отдельные почки. Например, у меня в саду этой осенью, еще в октябре, вот так появлялись одиночные цветы на вишне и алыче. Но у большинства растений большой запас ресурсов. Например, у яблони на случай заморозков более 90% почек - это всего лишь «страховка». На своем участке я при такой погоде ожидают, что может жимолость проснуться. Могут и листья появиться, и почки, и цветы.

По словам Туманова, лет пять назад эти кусты цвели у него на даче даже в феврале - тоже теплая зима была.

- У наших людей стала какая-то короткая память, - продолжает специалист. - Ведь были же у нас в предыдущие годы уже такие зимы. Даже в прошлом году декабрь был почти такой же. А мы все туда же: аномалия, аномалия. Вспомните, о подобном даже классик писал двести лет назад. У Пушкина в «Евгении Онегине» строчка есть: «Снег выпал только в январе». Поверьте, опытные садоводы сейчас ни о чем не беспокоятся. Наоборот, можно заняться обрезкой кустарников - снега нет, всюду можно залезть. Или участок перекопать. Хуже не будет. Главное не перебарщивать, укрывая растения. Я тут иду недавно по Покровке. Там во дворах одна из арендующих офисы компаний высадила несколько лет назад туи и догадались же их все на зиму обернуть в целлофан. Ну и что получится? Они же запреют, погибнут!

- То есть, такая теплынь на растения негативно не отразится?

- Нет. Проблемы могли бы случиться, если бы прямо сейчас, когда нет снега, ударили бы двадцатиградусные морозы. Для плодовых культур снег важен. Корневая система должна быть прикрыта снежной шапкой. Там температура никогда не опускается ниже -5 градусов. Пока же нет никаких причин для беспокойства.