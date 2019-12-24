Пьяных на Красную площадь не пустят: как будут отмечать Новый год в центре Москвы

Отметить Новый год на свежем воздухе нужно хотя бы один раз в жизни. Куда идти? Можно в ближайший парк, где будут концерты. Можно на самые большие катки, где устроят вечеринки с салютами. А можно в самое сердце столицы — на Красную площадь. Что с собой лучше не брать и где погулять до боя курантов?

За подарками, коньками, но без шампанского

В этом году Красная площадь в новогоднюю ночь будет открыта. Места для гуляния там не много - почти половину занимают каток, ярмарка и елка. Ожидается концерт в 22.00. Потанцевать два часа до боя курантов можно будет, а вот зажечь бенгальские огни и открыть бутылку шампанского (и любого другого спиртного напитка) не разрешат. Могут не пустить на площадь и в костюме Деда Мороза. В целях безопасности со стороны Исторического музея установят металлические рамки и проверят содержимое сумок (см.ниже – где еще будут пропускные пункты).

- Лица в состоянии алкогольного опьянения, граждане с оружием, предметами, которые могут быть использованы в качестве такового, допускаться не будут. Кроме того, запрещен пронос любых напитков и пиротехнических изделий. Все вышеперечисленные предметы будут изыматься в ходе проведения досмотровых мероприятий, - рассказали в мэрии Москвы.

До боя курантов можно будет купить подарки, покататься на катке на Красной площади.

- Мы 31 декабря будем работать до 19.00, откроемся уже 2 января в 10.00, - рассказали в торговом центре «Охотный ряд».

В соседней торговой галерее «Модный сезон» магазины будут работать до 18.00, а рестораны до 19.00. Дольше всех будет открыт ГУМ — до 20.00.

- Билеты на вечерние сеансы уже проданы, на дневные до 16.00 — поступят в кассы катка ориентировочно с 28 декабря. Сеансы будут и 1 января с 13.00, но билетов уже тоже нет. Ярмарка 31 декабря будет работать, если выпустят соответствующее решение, до 20.00, - рассказали в ГУМе.

Космическая Тверская, но эвакуаторы будут

Тверская улица станет пешеходной, причем на шесть дней - таким празднование будет впервые. Москвичей ждет грандиозная программа с концертами. Улицу украсят в космическом стиле – снеговики в скафандрах, арт-объекты в виде ракет. Попасть в праздничную зону нужно будет через досмотровые рамки, алкоголь придется выбросить, пьяных также не пустят. А можно ли будет в центре купить глинтвейн и салат «Оливье»?

- Мы будем открыты до 21.00, угостим "Оливье". А 1 января откроемся с 12.00, - рассказали в "Вареничной" на Тверской, 14. - Мы закроемся в 20.00, - сказали в "Шоколаднице" на Тверской, 27.

- Людей будет много, будем встречать Новый год вместе до 5.00. Столики бронировать заранее по желанию, мы обслужим гостей и по факту посещения, - сказали в ресторане Гин-но Таки на Тверской, 6.

Купить пирожок или кекс с собой, глинтвейн или какао можно будет в шале фестиваля "Путешествие в Рождество" - они будут работать до 3.00.

Купить в подарок книгу или чайный набор, сувениры можно будет до 20.00 в книжном магазине "Москва".

- 1 января у нас выходной день, а 2 января откроемся с 12.00, - сказали в магазине.

Можно даже сходить подкачать пресс, ведь спортзал будет работать почти до боя курантов.

- Мы открыты до 23.00. Как показывает практика прошлого года, люди приходят освободить место под "Оливье", - рассказали в спортзале X-Fit Столешников. - Но 1 января работать не будем, приходите уже 2 января.

Приезжать в центр на машине не рекомендуют, ведь эвакуаторы будут работать все праздничные дни.

- Предусмотрено перемещение припаркованного автотранспорта с привлечением автомашин-эвакуаторов. Также будут использованы заградительные сооружения, исключающие свободный проезд автотранспорта к местам праздничных мероприятий, - сказали в мэрии Москвы.

О безопасности в городе

Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности отдыхающих на праздничных площадках с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года будет задействовано свыше 40 000 человек, в их числе 3300 сотрудников полиции и 3400 сотрудников Росгвардии, 2500 народных дружинников и 2000 работников частных охранных организаций.

- Дополнительные наряды полицейских и росгвардейцев будут задействованы в столичном метрополитене, на станциях Московского центрального кольца и станциях Московских центральных диаметров. Даже на главных катках города в новогоднюю ночь будут дежурить спасатели на коньках, - рассказали в мэрии Москвы.

Пропускные пункты и рамки

На шесть дней, с 31 декабря по 5 января, в центральной части города сформируется единое пространство. Это праздничная зона в границах улиц Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Манежная площадь, Театральный проезд, площадь Революции, Красная площадь. Попасть на гуляния можно будет через контрольно-пропускные пункты. Основные входные группы будут расположены:

- на Тверской улицы со стороны Пушкинской площади;

- на Моховой улице со стороны Большой Никитской;

- на Большой Дмитровке, у выхода из метро «Охотный ряд»;

- на пересечении Театрального проезда с улицей Рождественкой;

- на улице Никольской;

- на улице Ильинке;

- на улице Москворецкой, у храма Василия Блаженного.

Машина или метро?

Приезжать в центр лучше на метро, а не на машине, ведь ряд улиц перекроют. Как объяснили в информационном центре транспортного комплекса Москвы, ограничения в связи с запуском праздничных фейерверков в честь Нового года.

Перекрытия с 31 декабря по 1 января:

- c 7.00 31 декабря до 5.00 1 января - ограничение по одной полосе на Большом Москворецком мосту в сторону улицы Варварки;

- с 23.50 31 декабря по 0.30 1 января - перекроют Большой Москворецкий мост, улицу Москворецкую и площадь Васильевский Спуск, Москворецкую набережную (от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда), Раушскую набережную, Кремлевскую набережную (от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста и Софийской набережной).