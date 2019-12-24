Москва "нарядила" автобусы, электробусы и поезда метро к Новому году

Столица продолжает готовиться к Новому году, с каждым днем на улицах становится больше елок и праздничной иллюминации. Красивым стал и общественный транспорт. Это уже добрая традиция украшать автобусы, трамваи, такси и поезда в метро к Новому году. Впервые нарядными по столице будут курсировать и электробусы - у них полностью серебристый светящийся наряд.

- Электробусы на улицах Москвы - буквально недавно это была какая-то фантастика. А теперь у нас 300 этих прекрасных машин. Надеюсь, что в следующем году объемы поставок нового транспорта увеличатся, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра электробусов на Киевской площади.

Красивым стал и общественный транспортФото: Михаил ФРОЛОВ

В парк "Мосгортранса" 24 декабря поступил 300-й электробус. Экологический транспорт обслуживает уже 18 маршрутов в Москве. А в следующем году число электробусов вырастет в два раза – до 600 штук. Уже в 2021 году Москва намерена отказаться от закупок дизельных автобусов и приобретать только экологически чистый электрический транспорт (электробусы и трамваи).

В этом году праздничную атмосферу в городе будут создавать свыше 6285 машин и поездов. Это 21 поезд метрополитена, 50 трамваев, 50 электробусов, 1 000 автобусов "Мосгортранса" и 160 автобусов коммерческих перевозчиков, 5 000 автомобилей такси, 4 автомобиля ЦОДД.

- Нарядным транспорт будет до 15 января. Мы брендировали автобусы цифрами "2020", на Таганско-Краснопресненской линии Московский метрополитен запустит специально оформленный новогодний состав "Еж", а пассажиры смогут услышать поздравления известных артистов и деятелей культуры, среди которых – Рената Литвинова, Вера Брежнева, Александр Розенбаум, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Сергей Мазаев, Антон Беляев, Баста, - рассказал Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Нарядными становятся и входные двери, и турникеты метро, МЦК и МЦД, а на станциях размещено свыше 300 новогодних плакатов. Недавно был украшен Смоленский метромост. На стойках "Живое общение" пассажирам будут дарить сувениры. Ближе к праздникам в продаже появятся 400 тысяч новогодних билетов "Единый". Новогоднее настроение во всем.

Столица продолжает готовиться к Новому годуФото: Михаил ФРОЛОВ

Транспортные елки

Впервые в этом году столичный Транспортный комплекс украсил город новогодними елками. Всего шесть транспортных елок. Они на Киевском и Белорусском вокзалах, на площади возле станции МЦК Лужники, в ГУМе, а также возле зданий ГУ МВД на Петровке и Московского театра Олега Табакова у станции метро "Сухаревская".

Кстати

Поедем 31 декабря бесплатно

- Хороший подарок для москвичей - в новогоднюю ночь городской транспорт будет бесплатным (прим.ред - с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января), - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.