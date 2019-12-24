2019-12-24T19:48:14+03:00
Новый год 2020

Зоо-елки в Москве отменили

Деньги можно вернуть
Игорь ПЕТРОВ
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Кстати, в новогодние праздники зоопарк работает без выходныхКстати, в новогодние праздники зоопарк работает без выходныхФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Московском зоопарке отменили новогодние зоо-елки, сообщается на сайте зоопарка. «Новогодние зоо-елки «Как заяц праздник спас», «Подарок для Деда Мороза», «Новый год в Подводном Царстве» в этом году проводиться не будут», - говорится в сообщении.

Деньги за билеты вернут. Всех, кто приобрел билет в кассах Московского зоопарка, просят обратиться на почту zooelki@moscowzoo.ru. Те, кто купил билеты онлайн, могут обратиться по вопросам возврата к билетному оператору.

Причина банальная - расторгнут договор с организацией, которая должна была проводить елки. Однако в зоопарк можно прийти и просто так - скучно не будет. Кстати, в новогодние праздники он работает без выходных.

31 декабря зоопарк закроется на час раньше. Работает с 9:00 до 15:00.

С 1 по 8 января - с 9:00 до 17:00. Кассы - с 9:00 до 16:00, в этот же время можно пройти на территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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