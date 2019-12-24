2019-12-24T19:50:48+03:00
Происшествия

В Москве девушка выпрыгнула во время корпоратива из окна, потому что ей стало грустно

У 23-летней москвички несколько ушибов, серьезно она не пострадала
Екатерина Маслова
Поделиться:
Медики госпитализировали КатюМедики госпитализировали КатюФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Москве в самом разгаре новогодние корпоративы. Одна из таких гулянок закончилась для 23-летней Екатерины Н. (имя изменено) совсем не весело — в компании медиков. Одна из столичных фирм отмечала Новый год в кафе на улице Бауманской. Коллеги веселились в лучших традициях корпоративов: с песнями и пьяными танцами.

А вот юной Кате было не до праздника. Девушка весь вечер сидела за столом и не участвовала в плясках и конкурсах. В какой-то момент, пока коллеги Екатерины пели в караоке хит Басты «Выпускной» о неразделенной любви, девушка не выдержала. Она встала со своего места, разбежалась и выпрыгнула в окно.

Пока одни сотрудники компании растерянно смотрели в окно, другие вызывали скорую помощь. 23-летней сотруднице компании повезло: кафе находится на втором этаже. После падения девушка не получила серьезных повреждений. Медики госпитализировали Катю. По предварительной информации, у нее травма головы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На подмосковных автобусных маршрутах к МЦД вырос пассажиропоток
В преддверии Нового года столичные парки подготовили развлекательную программу
Москва внедряет инновационные методы закупки медицинского оборудования
В Москве строитель воспользовался слабоумием 25-летней девушки и изнасиловал ее
В Москве водитель иномарки сбил пешехода и скрылся
Движение в центре Москвы начнут ограничивать с 25 декабря
Москвичам предложили сделать подарки обитателям столичного зоопарка
Интервал на МЦД-2 восстановлен
Профессора МГУ обокрали в здании университета на два миллиона рублей
В Подмосковье неизвестные зарезали мужчину около подъезда
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана
В Москве сотрудника Генпрокуратуры ударили ножом за замечание
На МКАД столкнулись четыре автомобиля: смертельное ДТП попало на видео
Грабители отобрали у безработного москвича сумку с 9,5 млн рублей
Погода в Москве на 22 декабря 2019 года: температура +5 и небольшой дождь
Москвичей предупредили о тумане в ночь с 21 на 22 декабря
Число новогодних мероприятий в Подмосковье превысит 1,5 тысячи
В Москве началась продажа новогодних елок
Сотрудники ГКОБ №1 будут переведены в новое отделение до конца года
В московских парках научат кататься на коньках
С 20 декабря в Москве можно будет купить нормандские и русские ели
Коллективу филиала ГКОБ №1 предложено перейти в новое отделение гинекологии
Здание ГКОБ 1 передадут Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер
Грибоедовский ЗАГС по выходным будет работать круглосуточно