В Москве девушка выпрыгнула во время корпоратива из окна, потому что ей стало грустно

В Москве в самом разгаре новогодние корпоративы. Одна из таких гулянок закончилась для 23-летней Екатерины Н. (имя изменено) совсем не весело — в компании медиков. Одна из столичных фирм отмечала Новый год в кафе на улице Бауманской. Коллеги веселились в лучших традициях корпоративов: с песнями и пьяными танцами.

А вот юной Кате было не до праздника. Девушка весь вечер сидела за столом и не участвовала в плясках и конкурсах. В какой-то момент, пока коллеги Екатерины пели в караоке хит Басты «Выпускной» о неразделенной любви, девушка не выдержала. Она встала со своего места, разбежалась и выпрыгнула в окно.

Пока одни сотрудники компании растерянно смотрели в окно, другие вызывали скорую помощь. 23-летней сотруднице компании повезло: кафе находится на втором этаже. После падения девушка не получила серьезных повреждений. Медики госпитализировали Катю. По предварительной информации, у нее травма головы.