Как мы срубили елку в Подмосковье

Пишет Рогоза:

Со снегом в Москве сейчас напряженка. Из-за этого многие жалуются на недостаток новогоднего настроения в организме. Когда за окном белым-бело, Нового года ждать куда приятнее. Но начинается все с другого. С елки с цветными гирляндами в углу комнаты, например.

Вот говорят, якобы сейчас все перешли на искусственные елочки. Но это не так. Тех, кто предпочитает каждый год ставить дома настоящее дерево с ароматными иголками, по-прежнему много.

В этом году в Подмосковье придумали интересную фишку. Два елочных питомника - в Дмитрове и Раменском - проводят дни открытых дверей. Сюда можно приезжать по выходным, выбрать в лесу понравившуюся елочку и своими же руками ее срубить. За деньги. Но - обещали - недорого.

В общем, сели мы с Пашей утром на электричку до Дмитрова и помчали навстречу елочным приключениям.

СЕСТЬ ЗА ЕЛКУ...

Пишет Клоков:

Лично меня больше всего смущало то, что мы не взяли с собой топор. Это все равно что поехать на рыбалку и не взять с собой удочку. Или пойти на охоту без ружья. В жизни, кстати, такое бывает, но это не наш случай.

- На месте разберемся, - успокаивал Сашка. - В конце концов попросим у местных. Что у них, топора нет?

«На крайняк поднатужимся и вырвем деревце с корнем», - подумал я.

Электричка от Москвы до Дмитрова едет полтора часа (вдоль канала имени Москвы - мимо Лобни и Икши). За это время нам пытались втюхать чесалки для пяток, электрическую мухобойку, капроновые носки, расческу в виде ножа, шапку с заячьими ушами, кувшин в форме коровьего вымени, труселя с миньонами. И многое другое. Складывается такое ощущение, что с обычными товарами в электрички не пускают.

Дмитровский таксист, с которым мы ехали от станции до питомника, так и не понял, зачем нам было переться 70 км в область, если в столице елочки уже вовсю продают (адреса елочных базаров в Москве - на сайте kp.ru).

Пишет Рогоза:

- Я в прошлом году примерно в этих же числах поддал, - объясняет водила характерным жестом по шее. - Взял пилу, вызвал такси и поехал в лес за елкой. Спилил небольшую. Потом думаю: «Вот дурак - дешевле было бы на рынке купить и не заморачиваться». За такси туда-сюда с ожиданием рублей восемьсот отдал.

Мы с Пашкой, конечно, таксиста-браконьера осадили. В лесу рубить елки запрещено. В питомнике - другое дело.

Между прочим, по подмосковным лесам весь декабрь шустрят инспекторы лесхоза - у них операция «Елочка». Если поймают с поличным, будет штраф (от 3 до 5 тысяч), да еще и ущерб лесного хозяйства компенсировать заставят. Это на круг выйдет 7 - 8 тысяч рублей. А если человек, скажем, две большие елки срубил и общий ущерб выше 5 тысяч рублей, тут светит уголовка - до 2 лет тюрьмы!

ЛЕСНОЙ ШОПИНГ

Продолжает Клоков:

Дорога привела нас в густой хвойный лес, похожий на картинку из советского учебника по чтению. Пожалуй, самое большое впечатление произвел молодняк, высаженный на отдельных полевых участках. Елочки длиной два-три-четыре сантиметра гордо выстроились в пять параллельных грядок, образовав таким образом нотный стан. Сашка, чуть не прослезившись, достал фотоаппарат и поспешил запечатлеть эту красоту. Продавать эту малышню начнут лет через пять-шесть, когда они превратятся в метровые экземпляры.

Вдоль дороги полно машин (я насчитал 60 авто) - обочины заставлены метров на двести. Едут и из Москвы, и со всей области. Многие с детьми. Малышей здесь развлекают Дед Мороз и Снегурочка. А шашлык на мангале благоухает на весь Дмитров (см. «Что почем»). Ну и топорики стучат со всех сторон. Тук-тук. Их можно взять бесплатно у сотрудников питомника.

- Я обычно на рынке елки беру, - говорит Дмитрий из Красногорска. - А теперь вот увидел в интернете, что можно самому срубить. Всяко тут и выбор лучше, и подешевле будет. Я вот трехметровую взял. Ее в 3 тысячи рублей оценили. В Москве мне бы за такую ценник тысяч в восемь влепили.

Мы тем временем выбрали миниатюрную красавицу. Метр тридцать высотой. Сашка сразу сказал, что у него рука не поднимется. Пришлось грех на душу брать мне.

Интересно. Когда покупаешь елку на рынке, никаких угрызений совести почему-то не чувствуешь. А тут она стоит такая маленькая. Миленькая. Как из детской песенки. А я ее тюк - под корешок.

Снова Рогоза:

- Жалко, - вздохнул Пашка. На мгновение даже показалось, что глаза его блестят.

- Почему же жалко? - спрашивает инженер Дмитровского питомника елей Галина Хренова. Успокаивает чувствительного корреспондента «КП»: - Вы сейчас не нанесли никакого вреда экологии. Вы же не в настоящем лесу. Молодые елочки мы постоянно высеваем (семенами. - Ред.). Так что пусто место у нас не бывает.

Кстати, оказалось, что срубленной Пашкой елочке всего восемь годков. (И Пашка схватился за сердце.) Стоящим рядом трех-четырехметровым красавицам - лет по 12 - 15.

Выносишь елку с грядки - ее тут же упаковывают в капроновую сетку, пропуская через специальную трубу. Это чтобы ветки при перевозке не обломались.

Затем сотрудники лесхоза озвучивают вам цену (это от роста зависит) и выписывают накладную (с печатью!). В нашем случае елка стоила 500 рублей. Оплатить можно хоть наличными, хоть с помощью приложения Сбербанка.

Тут надо сказать, что Пашка на днях инспектировал московские елочные рынки. Поэтому высказал экспертное мнение: там елка такого размера обошлась бы тысячи в полторы-две. Не меньше.

Через полчаса мы были уже в электричке. И мчали, довольные, погрузив нашу елочку в «чулке» на багажную полку. А аромат был какой в вагоне - сказка!

P.S. В Дмитровском и Виноградовском питомниках елочки можно будет срубить и купить еще и в ближайшие выходные: 28 и 29 декабря. Площадка открыта для шопинга с 11.00 до 16.00.

ЧТО ПОЧЕМ

Тур «В питомник за елкой» - это не только само путешествие и возможность своими руками срубить елку, но и возможность подкрепиться с дороги в здешнем пункте угощений. Цены - нежные.

Самса с бараниной или говядиной - 70 рублей.

Самса с курицей - 60.

Хачапури с сыром - 80.

Кусочек бисквита со сгущенкой - 50.

Чай или кофе (кипяточек, кстати, из самовара, который закипает здесь же, на дровах) - 30.

Шашлык из курицы - 250 рублей за приличную палочку на 300 г.

Шашлык из свинины - 280 руб. за тот же вес.

КАК ДОБРАТЬСЯ

- Дмитровский питомник (площадь 73,3 га) - Дмитров, ул. Сосновая, д. 1А (электрички с Савеловского вокзала).

- Ульянинский (Виноградовский) питомник - Раменский городской округ, село Ульянино, Ульянинское лесничество, кварталы 74-75 (от автостанции «Котельники» идет 358-й автобус - остановка «Ульянино»).

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А для вас что стало бы лучшим подарком на Новый год?

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ:

- Я жду рождения еще одного внука, а может быть, и внучки, - что может быть лучше такого подарка?

Роман ВИЛЬФАНД, научный директор Гидрометцентра:

- Лучшим подарком стало бы хорошее настроение после напряженного трудового 31 декабря, когда я покину работу в шесть вечера. Сейчас я к подаркам спокойно отношусь, а в моем непростом детстве шоколадка под елкой была фантастикой. Читателям «КП» желаю удачи, которую Гидрометцентр старается смоделировать, но все никак не удается...

Руслан ИСАЕВ, президент Независимой наркологической гильдии:

- Я все, что хотел, получил. Что касается нематериальной сферы, пожелал бы 1 января и весь следующий год не услышать о каких-то природных или техногенных катаклизмах в нашей стране.

Дина КРЫЛОВА, завлабораторией антикоррупционной политики НИУ ВШЭ:

- Если человек близкий, он знает мои вкусы и подарок будет в точку, а от друзей-коллег хотелось бы чего-то исчерпаемого - конфет или напитков. Завалы из ненужных сувениров - не лучшее воспоминание про Новый год.

Валентина САФРОНОВА, глава Ассоциации российских флористов:

- Хорошее путешествие в интересные места. И что-то мне подсказывает, что Дед Мороз не обманет.

Максим ПИНИГИН, основатель Музея игровых автоматов:

- Лучший подарок - то, что можно сразу использовать. Сертификат на обучение или билеты в театр, которые сам себе, может, и не купишь. Хочется эмоций от того, что с тобой еще не происходило, например, от картинга.

Леонид, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Просить айфон у Санты бессмысленно, потому попрошу микроскоп...