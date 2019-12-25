Это не сон, а социальный дом!

Бесплатный уход и уборка квартиры, бесплатные коммунальные услуги и парикмахерская, круглосуточная охрана да еще плюс ко всему ежемесячные доплаты. Это не сон, а социальный жилой дом для москвичей старшего возраста, построенный в Марьине. Сюда переселяются те, кому нужны забота и внимание, постоянная поддержка (см. «Важно»). В доме их ждут удобные квартиры, комнаты для проведения досуга, актовый зал для концертов, зимний сад и даже отдельная зона отдыха с бильярдным столом. А в уютном уголке с камином проходят поэтические вечера.

«Я поселилась в этом доме 16 лет назад, - рассказывает Валерия Федоровна Коновалова. - Мне все нравится - условия, хорошее обслуживание, забота и внимание, что еще нужно одинокому человеку? Кроме того, здесь много кружков, огромные возможности для творчества - только занимайся, было бы желание и здоровье».

УХОД И АВТО ДЛЯ ПОЕЗДОК

Многие пенсионеры, переезжающие сюда из своих квартир, таким образом улучшают свои жилищные условия. Все социальные дома современные, с удобными квартирами и качественным ремонтом. К тому же жильцы домов бесплатно получают социальные услуги. При необходимости им доставят продукты, сделают уборку, выделят автомобиль для поездок. Регулярно организовываются экскурсии, проходят праздничные мероприятия, концерты.

У москвичей, поселившихся здесь, полностью сохраняется пенсия. Кроме того, каждый месяц жильцы получают небольшую доплату, которая определяется возрастом человека и площадью сданной им квартиры.

Очень важно, что люди живут в полной безопасности. Во-первых, в доме работает круглосуточная охрана, так что чужие здесь попросту не ходят. А во-вторых, одинокие пожилые москвичи гарантированно не станут жертвой мошенников.

«У меня была однокомнатная квартира, - вспоминает Петр Алексеевич Лучкин. - Как-то заметил, что за мной стали ходить подозрительные люди. Тогда я отдал свою квартиру городу, а сам переехал сюда. Все теперь замечательно! Кроме того, мы здесь ни за что не платим, цены на свет и воду нас не волнуют. Мы оплачиваем только городской телефон».

Кстати, в социальном жилом доме горожане остаются в своей привычной домашней обстановке. При переезде они берут с собой из дома мебель и вещи, которые им дороги и к которым они привыкли за долгие годы. Скучать жильцам дома не приходится. Каждый день у них насыщен интересными событиями. Сегодня социальные дома участвуют и в проекте «Московское долголетие».

В социальную квартиру можно привезти свои вещи из дома и остаться в привычной обстановке.

ВАЖНО

Кого принимают

Жильцами социального дома могут стать москвичи определенного возраста (женщины от 55 лет и мужчины от 60). Переехать на новое место жительства и обустроиться пенсионерам помогает ГУП «Моссоцгарантия».

Москвич заключает договор с ГУП «Моссоцгарантия» о том, что его квартира переходит в собственность города Москвы, а ее бывший владелец получает взамен квартиру со всеми удобствами в социальном доме. Все расходы по оформлению документов и переезду ГУП «Моссоцгарантия» берет на себя.

Перед переездом человеку предлагают на выбор несколько вариантов квартир, и он решает, где именно хотел бы жить. Индивидуальные пожелания жильцов учитываются при заселении.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ГУП «Моссоцгарантия», ул. Новослободская, д. 73, стр. 1, ст. м. «Савеловская».

Телефоны для справок: 8 (495) 916-39-52, 8 (495) 917-06-75.

Сайт: http://msgr.ru/ru.

КОНКРЕТНО

Сегодня в Москве, в районах Митино и Марьино, построено 4 социальных дома на 483 квартиры. Среди них есть и свободные. При желании горожане старшего возраста могут переселиться сюда. Тел. для справок: 8 (495) 916-39-51, 8 (495) 917-06-75.