Типичный соискатель работы в столице: Молодая мама и стрессоустойчивая москвичка в возрасте 50+

Специализированный центр занятости «Моя карьера» уже помог многим москвичам найти работу. Одной из них, Елене Коробан, сейчас 58 лет. Долгое время Елена была учителем английского языка.

- До апреля этого года я работала в школе учителем английского языка, - рассказала Елена. - Но пришлось уволиться.

Елена разместила резюме на сайте Superjob, и менеджер из центра «Моя карьера» сам с ней связался, предложив помощь в трудоустройстве.

- Я претендовала на вакансию «музейный смотритель», так как очень люблю музеи, - говорит наша героиня. - Обычно таких вакансий мало, но мне повезло. Третьяковская галерея как раз в это время набирала много смотрителей в свое второе здание (бывший ЦДХ).

Елену зарегистрировали в центре «Моя карьера», поинтересовались личными предпочтениями и компетенциями. А дальше - собеседование в Третьяковке и первый день на новой работе.

- Я работаю в галерее с середины июня, - сказала Елена. - Основная обязанность - следить, чтобы посетители не портили картины. Они не должны приближаться к произведениям искусства ближе чем на 50 сантиметров. Также нельзя пить или есть в залах. В случае пожара или другого ЧП мы должны срочно открыть запасные выходы и организовать эвакуацию.

По признанию нашей героини, работа смотрителя не так проста, как кажется. Особенно в физическом плане, поскольку нужно много ходить. Впрочем, как считает бывший учитель, прежняя профессия сложнее психологически. В школе нужно постоянно следить за детьми, а от этого устаешь сильнее. Новой работой она довольна. «На пенсии для меня это то, что нужно», - говорит Елена.

Комплексный подход

В центре работает «Открытый университет развития навыков современного человека». Его участникам помогают адаптироваться к рынку труда и повысить конкурентоспособность. Это система обучения москвичей самостоятельному поиску работы.

Кроме этого, желающие могут выбрать любую программу центра занятости «Моя карьера». Среди основных:

1. «5.0»

Девиз программы - «Пятьдесят - это новые тридцать пять». Работодатели с удовольствием нанимают людей старше 50 лет. Это талантливые специалисты, с опытом, очень лояльные к компаниям, стрессоустойчивые.

2. «Прокачай карьеру»

Для молодежи от 14 до 30 лет предлагают не только

трудоустройство, но и обучение, тренинги, консультацию.

3. «Доступная работа»

Горожанам с инвалидностью не просто помогают найти работу, но и комплексно решают мешающие им проблемы - разбираются с их эмоциональным состоянием, развивают навыки общения, помогают выбрать направление профессионального и личностного роста, сопровождают соискателей на интервью. При необходимости консультант приезжает к соискателю домой.

4. Программа повышения доходов малоимущих семей

Она коснется 250 тысяч москвичей. В первую очередь это многодетные или неполные семьи с 1 - 2 детьми. Центр приглашает всех, кто хочет улучшить материальное положение. Обязательное условие - готовность выполнять рекомендации консультантов. При этом семье останутся «детские выплаты» в течение трех лет при условии, что человек будет работать.

5. «Мама работает»

В ней уже приняли участие более 10 000 женщин. Программа рассчитана на соискательниц, готовых строить карьеру во время декретного отпуска или после выхода из него. Для мам проводят конференции, тренинги, консультации и марафоны.

6. «Москва - добрый город»

Партнерство городских властей и социально ориентированных НКО, а также социальное волонтерство с привлечением жителей Москвы.

НА ЗАМЕТКУ

Самые популярные тренинги

Для подростков и молодых людей

- «Креативное мышление. Решение задач» - десять конкретных упражнений для прокачки творческих «мышц», умение видеть нестандартные подходы.

Для предпенсионеров

- «Дело второй половины жизни» - помощь в освоении новой профессии, постановке цели, инструменты для их достижения.

Для горожан с инвалидностью

- «Как правильно составить резюме» - тренинг, совместно с экспертами МГО ВОГ адаптированный для людей с нарушением слуха, составление резюме, типичные ошибки оформления, борьба с предубеждениями потенциальных работодателей, касающихся приема на работу людей с инвалидностью.

Для мам, желающих совместить работу с воспитанием детей

- «Мама. Перезагрузка» - разработка траектории развития, куда идти учиться и работать маме с ребенком.

- Марафон для мам «Как найти работу мечты» - помогает за два месяца разобраться в себе, найти свои сильные стороны и понять, как строить карьеру дальше.

- Партнерские школы для мам - обучение новым навыкам у надежных работодателей, возможность устроиться, например, оператором call-центра, бьюти-консультантом. Во время занятий можно оставить детей в игровой комнате под присмотром воспитателя.

КСТАТИ

Идем в школу бизнеса

В центре «Моя карьера» действуют также партнерские профильные школы для тех, кому нужна работа. Столичные компании обучают будущих сотрудников. Затем лучшим участникам дается возможность трудоустроиться.

Кроме того, в центре можно побывать на тренингах, деловых играх и вебинарах, помогающих грамотно запустить собственное дело. Очень популярны программы по открытию и развитию своего бизнеса, к примеру, курс «Бизнес - это просто», «Акселератор социальных проектов», программы, предполагающие альтернативную занятость и фриланс: «Копирайтинг», «Ведение социальных сетей».

Москва делится своими разработками в сфере занятости с другими регионами. Центр посетили более 20 делегаций из России и зарубежных стран для обмена опытом и знакомства с лучшими практиками.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

- Специализированный центр занятости населения «Моя карьера»

ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1, ст. м. «Площадь Ильича».

- Сайт - моякарьера.москва

Телефон для справок +7 (495) 633-63-83, пн. - пт. 9.00 - 20.00.

Горожане активно участвуют в проектах центров занятости

Куда устроиться маме с маленьким ребенком, если дома скучно и хочется подработать?

Где искать вакансию студенту или, наоборот, тем, у кого пенсия еще не наступила, но возраст уже потихоньку напоминает о ней?

Всем помогут в специализированном центре занятости населения «Моя карьера», открывшемся в столице 13 июня 2019 года. Сюда могут обращаться самые уязвимые на рынке занятости москвичи - молодежь, женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей, малоимущие семьи с детьми, представители старшего поколения и соискатели с инвалидностью.

Основная задача центра - сделать так, чтобы людям было комфортно искать работу. Каждый сможет получить адресную помощь для решения проблем с трудоустройством. Для начала специалисты проведут тесты и выяснят квалификацию и знания соискателя. Потом с ним составят индивидуальный карьерный сценарий. При необходимости в него входят профессиональное обучение и тренинги по развитию личных компетенций.