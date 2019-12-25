Работы в Москве хватает. При этом в столице с ее огромным рынком вакансий остаются люди, которые по разным причинам не могут устроиться. Сегодня в столице несколько десятков тысяч официально зарегистрированных безработных. Государство должно платить им пособие по безработице и помочь отыскать достойную интересную должность по их требованиям.

Желающие могут обратиться во флагманский центр занятости «Моя работа» или в отделы трудоустройства, большинство из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы». После начатой в январе 2019 года модернизации системы трудоустройства, в столице перешли на адресную помощь соискателям. Теперь у сотрудников высвободилось большое количество времени для реального диалога с жителями. В центре в первую очередь готовят для посетителя резюме - визитную карточку любого соискателя. Сюда входят максимально корректные данные о каждом кандидате. Все документы по каждому человеку получают через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Поэтому безработному в центре занятости нужны только паспорт и диплом об образовании. А во всем остальном ему помогут.

В БАНКЕ ВАКАНСИЙ - БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ ПРОФЕССИЙ

Для оценки своих знаний каждый москвич может бесплатно пройти в Центре занятости населения профессиональные тесты, а также тестирование от крупных работодателей, подбирающих сотрудников для компаний по комплексу требований. В зоне тестирования - более 30 тестов, среди которых проверка владения Microsoft, знаний 1C, PHP, Java, тесты по английскому языку, выявление уровня эмоционального интеллекта, тесты профессиональной мотивации. Далее карьерные специалисты помогут соискателю составить свой карьерный сценарий и при необходимости направят на обучение или переподготовку.

«Все чаще работодатель ищет не просто специалиста, а сотрудника, соответствующего комплексу навыков и личностных компетенций», - объясняют в центре.

Для москвичей проводят индивидуальные карьерные консультации, профориентацию, тренинги по поиску работы, коммуникациям и прохождению интервью, оказывают психологическую помощь, помогают со стратегией обучения новой профессии. Сегодня база Центра занятости населения насчитывает более 136 тысяч вакансий, и их число постоянно растет.

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ УЧАТСЯ В ФИНАНСОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ И ПЛЕХАНОВКЕ

Правительство Москвы запустило пилотную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для горожан предпенсионного возраста. В ней могут участвовать, например, неработающие и не зарегистрированные безработные и работающие жители, которые хотят научиться новому. Занятия для них подбирают так, что соискатель проходит курс, дополняющий базовое образование, или получает совершенно новые навыки. Обучение, которое в среднем длится от 16 часов до трех месяцев, уже прошли 3850 граждан предпенсионного возраста.

Предпенсионеров принимают в более чем 70 учебных заведениях. Среди них - РЭА имени Плеханова, Школа управления «Сколково», Финансовый университет при правительстве РФ, Университет «Синергия».

НА ЗАМЕТКУ

Флагманский центр занятости населения «Моя работа»

ул. Щепкина, д. 38, стр. 1, ст. м. «Проспект Мира».

Сайт - czn.mos.ru.

Телефон для справок 8 (495) 705-75-75, пн. - пт. 9.00 - 20.00.

ЦИФРЫ

В Москве сегодня помощь

в трудоустройстве оказывают:

- 54 территориальные службы занятости;

- флагманский центр занятости «Моя работа»;

- специализированный центр занятости «Моя карьера».

Из 53 старых офисов территориальные службы Центра занятости столицы переехали в современные удобные для жителей здания.

48 территориальных служб разместились в центрах госуслуг «Мои документы». В них можно получить базовые услуги по трудоустройству: составление резюме, подбор вакансий из базы данных, выдача направлений на профессиональное обучение, присвоение статуса безработного и выплата пособий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Центр «Моя работа» выстраивает долгосрочные партнерские отношения с крупными работодателями. К примеру, появились сервисы, которые значительно сокращают затраты и время на наем новых сотрудников или их переобучение. В программе «Открытый отбор» по требованию работодателя центр набирает людей как из своей базы, так и из открытых источников. Дальше компания проводит собеседование уже с заинтересованными и мотивированными кандидатами.

Кроме того, каждый работодатель получает доступ к базе персонализированных резюме инвалидов, ищущих работу. К ним прилагается сопроводительное письмо с результатами тестирования о личностных компетенциях и качествах человека. Проект стартовал в августе. Сегодня уже составлено более 200 портфолио.

ИСТОРИИ УСПЕХА

Учился на курсах повышения квалификации

Николай Фролов, 58 лет, директор по развитию бизнеса:

- Я работал в сфере рекламы. В январе 2019 года, за два месяца до дня рождения, впервые за 40 лет своего непрерывного трудового стажа остался без работы. Вечером дома погрустили с женой, но решил не сдаваться. Обновил резюме, разместил на сайтах по поиску работы, занялся активным поиском. Все тщетно! Меня все будто хотели убедить, что мой возраст - мой враг.

Я принял совершенно неожиданное решение посетить биржу труда. Самым ближайшим от дома оказался отдел «Воронцовский» Центра занятости населения. Сотрудники отдела оказали мне серьезную помощь и поддержку в момент, когда я в этом очень нуждался, оставшись без работы. Я далек от этой сферы деятельности и был приятно поражен, как там все отлажено. Оказалось, что у меня как у москвича предпенсионного возраста много льгот и преференций. Я прошел бесплатно психологический тренинг и двухмесячные курсы повышения квалификации «Управление закупками для государственных, муниципальных и корпоративных нужд» в ГБОУ ДПО Центр «Профессионал», получил квалификационное удостоверение. В мае меня приняли на новую работу в рекламное агентство на должность директора по развитию бизнеса.

Тем, кто открывает свое дело, дают финансовую помощь

Надежда Шарова, 56 лет, владелец хлебного магазина:

- Я работала продавцом, товароведом, занималась поставкой продуктов из Германии. Затем с партнером открыла магазин и решила учиться дальше - поступила в Академию труда и социальных отношений. Но магазин вскоре пришлось закрыть. Дальше решила стать торговым представителем разных компаний. Это у меня в характере, не останавливаться на достигнутом, осваивать новое, учиться, двигаться вперед. Если нет роста, мне становится скучно и неинтересно. Я освоила компьютер, очень быстро обросла новыми знакомствами, полезными для работы связями.

В отдел трудоустройства я поехала, потому что узнала: помимо профессиональной консультации здесь полагается и финансовая помощь для тех, кто собирается открыть свое дело. Меня направили на обучение, помогли подготовить документы для регистрации ИП. Через 8 месяцев открыла хлебный магазин - у нас можно и кофе выпить, и свежей выпечкой себя порадовать. В планах - пекарня, кофейня.

Для тех, кто ищет работу в Москве, упростили административные процедуры. Раньше приходилось заполнять 24 документа и собирать 47 подписей. Теперь для соискателей число подписей и документов сократилось до 11.