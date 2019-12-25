В новогоднюю ночь над Москвой прогремят 50 тысяч салютных залпов

Первые залпы новогоднего салюта запустят по традиции в полночь 31 декабря около Красной площади, над Большим Москворецким мостом. А в 1.00 1 января после наступления Нового года во всей нашей стране фейерверки взлетят с 20 площадок в парках и ещё 13 мест в центре и в округах столицы. Всего за пять минут прогремят более 50 тысяч залпов.

Небо над Москвой украсят разноцветные огни - золотые, серебряные, красные, синие и зеленые. Пожалуй, самые необычные и громкие салюты устроят на трёх основных площадках:

- в Таганском парке - золотые пионы, хризантемы, искрящиеся сферы, веера, кометы и цветочные букеты. Всего более 7,5 тысяч залпов;

- в Измайловском парке - пионы, пальмовые ветви. Всего почти 7 тысяч залпов;

- в саду «Эрмитаж» - золотые и серебряные волны, короны, цветы сакуры. Всего около 6,5 тысяч залпов. Такие же сверкающие фигуры увидим в саду имени Баумана, саду «Эрмитаж», в зоне отдыха «Красногвардейские пруды», в Сиреневом саду и в усадьбе Воронцово.

КОНКРЕТНО

Фейерверки после боя курантов запустят в таких парках...

— Таганский парк (площадка уличных тренажеров);

— Измайловский парк (остров Круглого пруда);

— сад «Эрмитаж» (газон слева от центрального входа);

— сад имени Баумана (у теннисного корта);

— Парк Горького (акватория Москвы-реки, между Пушкинской и Фрунзенской набережными);

— парк Победы (пересечение аллеи Памяти и аллеи Партизан);

— парк «Сокольники» (территория гайд-парка);

— зона отдыха «Красногвардейские пруды» (Нижний Красногвардейский пруд);

— парк «Кузьминки» (площадка около Музея индустриальной культуры);

— парк «Садовники» (Фонтанная площадь);

— Сиреневый сад (центральная часть сада);

— парк 50-летия Октября (неподалеку от павильона «Коворкинг»);

— Бабушкинский парк (на лужайке рядом с катком);

— Воронцовский парк (рядом с центральной поляной парка, за флажной группой);

— парк «Северное Тушино» (площадка у беговой дорожки);

— Лианозовский парк (на лужайке между Нижним Лианозовским прудом и детской площадкой «Замок»);

— Гончаровский парк (поляна между сценой и шахматной площадкой);

— ландшафтный парк «Митино» (неподалеку от водонапорной башни);

— Перовский парк (на лужайке перед Купавенским прудом);

— парк «Ходынское поле» (газон перед центральным променадом, со стороны торгового центра).

... и на площадках в центре и в округах

— Большой Москворецкий мост;

— аллея Партизан на Поклонной горе;

— улица Федосьино, дом 18 (на берегу пруда);

— Ходынский бульвар, дом 1;

— территория ВДНХ, Мичуринский сад;

— проезд Дежнева, дом 1;

— городок имени Баумана;

— акватория Москвы-реки (напротив дома 41а на улице Гурьянова);

— улица Кадырова;

— улица Рословка, дом 5;

— Озерная аллея, дом 4, строение 2;

— улица Физическая (рядом с пожарной частью № 42);

— Центральная площадь, дом 19 (перед Домом культуры «Московский»).

ЧТО ЕЩЁ

В музеи - бесплатно

Посетителям покажут постоянные экспозиции и специальные новогодние программы.

В зимние каникулы со 2 по 5 января и 8 января желающие смогут бесплатно побывать в 84 городских музеях, выставочных залах, галереях и усадьбах. Среди них - музей археологии, музей современного искусства, музей-панорама «Бородинская битва», музей космонавтики, Дарвиновский музей, музей-заповедник «Коломенское». Полный список тут.

Заранее регистрироваться не нужно, достаточно в день визита взять в кассе бесплатный входной билет. Посетители увидят постоянные и временные экспозиции, а также специальные новогодние и рождественские программы.

К примеру, в музее-заповеднике «Коломенское» во дворце царя Алексея Михайловича покажут выставку «Елка сто лет назад. Старинные елочные украшения». На ней представлены дореволюционные новогодние открытки, старинные елочные игрушки и подарки. А царскими презентами можно будет полюбоваться в музее-заповеднике «Царицыно». На выставке императорских подарков из собрания Павловского дворца собрали разные дары, которые получали несколько поколений династии Романовых с 80-х годов XVIII века до 1917 года.

БДИ

Алкоголь под запретом!

С 30 декабря по 8 января в столице ограничат продажу спиртного. Запрет будет действовать в местах народных гуляний и соседних с ними магазинах. Горячительное нельзя будет купить около новогодних ярмарок, в парках и на пешеходных улицах. По традиции запретят продавать крепкий и слабый алкоголь, а также прохладительные напитки в стеклянной таре. Это касается не только водки и вина, но и пива, воды, газировок, морсов, соков и прочих напитков.

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