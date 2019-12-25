Сосед убийцы с Лубянки повредил в Подольске 70 машин
В Дежурную часть УМВД России по городу Подольск поступило сообщение о массовом повреждении покрышек автомобилей, припаркованных у одного из домов на улице Ленинградская. Сотрудники полиции изучили изображение с видео камер и установили вредителя.
- По подозрению в совершении данного деяния полицейскими установлен и доставлен в отдел полиции местный житель, 1973 года рождения, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В Дежурную часть УМВД России по городу Подольск поступило сообщение о массовом повреждении покрышек автомобилей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
В полиции отметили, что мужчина успел повредить более 70 автомобилей.
- По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, – добавила Татьяна Петрова.
Любопытно, что задержанный оказался соседом 39-летнего Евгения Манюрова, который устроил перестрелку с сотрудниками ФСБ на Лубянке.
Сосед убийцы с Лубянки повредил в Подольске 70 машин.
ИСТОЧНИК KP.RU