Сосед убийцы с Лубянки повредил в Подольске 70 машин.

В Дежурную часть УМВД России по городу Подольск поступило сообщение о массовом повреждении покрышек автомобилей, припаркованных у одного из домов на улице Ленинградская. Сотрудники полиции изучили изображение с видео камер и установили вредителя.

- По подозрению в совершении данного деяния полицейскими установлен и доставлен в отдел полиции местный житель, 1973 года рождения, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В Дежурную часть УМВД России по городу Подольск поступило сообщение о массовом повреждении покрышек автомобилей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В полиции отметили, что мужчина успел повредить более 70 автомобилей.

- По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, – добавила Татьяна Петрова.

Любопытно, что задержанный оказался соседом 39-летнего Евгения Манюрова, который устроил перестрелку с сотрудниками ФСБ на Лубянке.