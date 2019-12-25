2019-12-25T15:03:48+03:00
Происшествия

Сосед убийцы с Лубянки повредил в Подольске 70 машин

Так мужчина решил бороться по ночам с теми, кто паркует свои автомобили на газоне [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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По подозрению в совершении данного деяния полицейскими установлен и доставлен в отдел полиции местный житель, 1973 года рождения. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской областиПо подозрению в совершении данного деяния полицейскими установлен и доставлен в отдел полиции местный житель, 1973 года рождения. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
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В Дежурную часть УМВД России по городу Подольск поступило сообщение о массовом повреждении покрышек автомобилей, припаркованных у одного из домов на улице Ленинградская. Сотрудники полиции изучили изображение с видео камер и установили вредителя.

- По подозрению в совершении данного деяния полицейскими установлен и доставлен в отдел полиции местный житель, 1973 года рождения, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В Дежурную часть УМВД России по городу Подольск поступило сообщение о массовом повреждении покрышек автомобилей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Дежурную часть УМВД России по городу Подольск поступило сообщение о массовом повреждении покрышек автомобилей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В полиции отметили, что мужчина успел повредить более 70 автомобилей.

- По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, – добавила Татьяна Петрова.

Любопытно, что задержанный оказался соседом 39-летнего Евгения Манюрова, который устроил перестрелку с сотрудниками ФСБ на Лубянке.

Сосед убийцы с Лубянки повредил в Подольске 70 машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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