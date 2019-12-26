Билет на московский курорт

ПЛЯЖ ОКОЛО МЕТРО

Вышел из метро - оказался на пляже. На переход из одной реальности в другую потребовались считаные минуты: благо станция «Воробьевы горы» - под боком у Дворца водных видов спорта.

Холл дворца встретил легкой музыкой и обилием пространства. Пальто - в гардероб, на ноги - бахилы. Получаю в кассе браслет (он же - ключ и пропуск) и, миновав зону раздевалок, оказываюсь в царстве воды. Путешествие по нему зависит как раз от начинки браслета. Вариантов, как в сказке, три: бассейн, аквапарк и релакс. Только в отличие от былинного богатыря, которому предстояло выбрать лишь одну дорогу, каждому посетителю «Лужников» доступны все - было бы желание и уверенность в собственных силах. Так что спортсмены с «пляжниками» здесь почти не пересекаются.

Впрочем, деление это условное, что сразу и бросается в глаза: на крайних дорожках 50-метрового бассейна не спеша плывут друг за другом бодрые пенсионерки из группы здоровья, с противоположной стороны - разновозрастные одиночки, которые, как видно, тоже не стремятся к рекордам. А вот на центральных дорожках - серьезные пловцы, рассекающие водную гладь под наблюдением инструкторов.

ДОСТИЖЕНИЯ В ЦИФРЕ

На большом мультимедийном табло четырехстрелочный секундомер отсчитывает время. Результаты по каждой из 10 дорожек отображаются на экране. Он синхронизирован с браслетом: отталкиваюсь от стартовой тумбочки, срабатывает датчик - время пошло.

Следить за прогрессом любому поможет личный кабинет на сайте aqua.luzhniki.ru. В мобильном приложении вы увидите все свои достижения.

- Я сегодня научилась плавать! - делится впечатлениями студентка Камилла Гирина.

Ее пригласила сюда однокурсница Лиза Коновалова и за одно занятие научила держаться на воде.

- Классный бассейн, и, что нравится, практически нет запаха хлорки, - рассказывает Елизавета.

Действительно, чтобы его ощутить, надо принюхиваться. А все потому, что в «Лужниках» применяется особая система водоподготовки.

Длина всех трасс аквапарка превышает 1200 метров.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сначала вода проходит через фильтры и попадает в камеру озонирования, после чего очищается ультрафиолетом. Обычно в бассейнах используют хлор с озоном или хлор и ультрафиолет. А у нас все три компонента, благодаря чему озон «дожигается» в ультрафиолете, образуя радикалы, которые полностью убивают все микроорганизмы. Это позволяет использовать гипохлорид в минимально возможном количестве, примерно в три раза меньше, чем при стандартной схеме. И за сутки все 5 тысяч кубометров воды из бассейнов проходят три цикла очистки, - объясняет ведущий инженер по водоподготовке «Лужников» Андрей Краев.

В соляной комнате маленькие гости укрепляют здоровье и строят в интерактивной песочнице миры с озерами, горами, вулканами и долинами.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДОСТУПНО ВСЕМ!

На галереях, над большим бассейном, действуют два 25-метровых. Один из них - для малышей и маломобильных граждан. Одним нажатием кнопки оператор изменяет глубину: дно поднимается всего за пару минут, и бассейн превращается в лягушатник.

Кстати, инвалидам доступен не только этот бассейн. На входе они могут воспользоваться служебной коляской и отправиться в любую зону «Лужников».

- Инвалиды могут проехать всюду, а инструкторы, если видят, что им нужна помощь, - помогают, хотя это и не входит в их обязанности, - рассказывает руководитель службы инструкторов по безопасности Николай Антанкин.

Аквапарк и термальная зона - тот случай, когда лучше один раз попробовать, чем рассказывать. Именно ради них большинство москвичей и гостей столицы посещают «Лужники». Некоторые едут за сотни километров!

В джакузи хорошо снять напряжение после рабочего дня или тренировки!Фото: Михаил ФРОЛОВ

-Мы сегодня утром с мужем и дочкой приехали из Пензы. Вечером - домой, так что погулять по Москве вряд ли получится, - рассказывает Венера Серова. - Да и не до прогулок. Ангелина у нас любит воду, на горках сегодня накаталась - устала. А нам с мужем больше спа понравилось. Дочку оставили в игровой комнате с аниматором и попарились в сауне, хамаме, римской терме. Думаю, тут каждый найдет себе развлечение по душе. Так что приедем еще, и маме билет подарим. Она у нас курорты любит и бассейн с морской волной оценит!

Гости выбирают между отдыхом и нагрузками: одни идут тренироваться в спортивные бассейны, другие - в аквапарк и термальную зону.

Чтобы ничто не мешало водным приключениям, оставьте лишнее в камере хранения.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВАЖНО

Напоминание о бывшем здесь когда-то бассейне «Лужники» - барельеф по периметру фасада. Изображенные на нем фигуры пловцов заметно «подросли»: архитекторы создали увеличенные копии, а отреставрированным оригиналом украсили интерьер нового бассейна. Благодаря этому решению удалось сохранить историческую стилистику здания и органично вписать его в состав олимпийского комплекса.