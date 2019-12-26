«Мы просто снимали кино»: В московской квартире писателя-фантаста нашли целый арсенал оружия

На днях в гости к писателю-фантасту Александру Конторовичу на Мосфильмовскую улицу нагрянули полицейские. Пришли, правда, не за автографами. В жилище автора двух десятков романов люди в форме обнаружили целый арсенал: «предметы, похожие на гранаты и стрелковое оружия».

В московской полиции этот инцидент пока не комментируют. Однако по информации «КП» все обнаруженные «стволы» и гранаты изъяты, проводится проверка.

- Это не оружие, это киносъемочный реквизит - ММГ (макет массово-габаритный, копия оружия, соответствующая по размеру и весу оригиналу, - Авт.) и учебные гранаты, - рассказал журналисту «Комсомольской Правды» Александр Конторович. - Мы совсем недавно снимали фильм - «Дезертир». Для этого и брали все. У меня есть официальные документы на приобретение этих предметов.

Писатель (слева) на съемках фильма "Диверсант".

Писатель демонстрирует фрагмент фильма. Все ныне изъятые полицейскими предметы разложены на столе учебной аудитории, где герой Конторовича обучает «салаг» рукопашному бою.

Фантаст уверен, что в полицию на него заявил кто-то из близкого окружения.

- Это несомненно. И это не лично на меня наезд, а на всех, кто хоть как-то связан с военно-патриотической работой, - считает писатель, - Я уже не первый и, боюсь, не последний.

Стоит отметить, что Александр Конторович - бывший кадровый военный. Майор в отставке. Насколько известно, в армии занимался разработкой средств и методов контртеррористической борьбы, имеет 6 патентов. Книги выпускает с 2009 года. Чаще всего его герои - так называемые «попаданцы», наши современники, которые вдруг попадают в прошлое (фантастика же). Самые известные романы - «Чёрные бушлаты. Диверсант из будущего», «Чёрный снег. Выстрел в будущее», «Десант попаданцев. Второй шанс для человечества». Кроме того, Конторович увлекается исторической реконструкцией и страйкболом.