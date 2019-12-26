2019-12-26T10:20:22+03:00
Экономика

ЕвроХим активно развивает производство в Казахстане

Инвестиции уже превысили 23 миллиона долларов
Павел ЧЕРНЫШОВ
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26 декабря предприятие компании «ЕвроХим» в казахстанском городе Жанатас посетила делегация во главе с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Гости ознакомились с новым горно-добывающим комплексом, построенным минерально-химической компанией, выпускающим около 600 тыс. тонн фосмуки в год и подробно обсудили проект по строительству уникального химического завода, который позволит производить продукцию из фосфоритовых руд месторождений Каратаусского бассейна.

Проект ЕвроХима включен в карту индустриализации Казахстана и в перечень ключевых двухсторонних проектов в области развития производственной кооперации. Подготовлен проект межправительственного соглашения, подписание которого должно состояться в самом начале наступающего года.

Особое внимание в ходе визита было уделено созданию новых рабочих мест и привлечению местного населения, а также улучшению социально-экономического развития города Жанатаса и Жамбылской области – на эти цели компания уже выделила в последние годы 23 миллиона долларов.

Визит делегации завершился подписанием меморандума, который станет следующим шагом в реализации планов ЕвроХима в Казахстане. Речь идет о выпуске новых видов продукции. Для запуска производства требуется всесторонняя поддержка со стороны акимата области (региональный орган исполнительной власти - «КП») и правительства Казахстана.

«Подписанный меморандум показывает, что наши инвестиционные планы и предложения о направлениях промышленного развития в Казахстане поддерживаются на местном и республиканском уровнях, - отметил генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев. - Мы высоко ценим оказываемое нашему проекту внимание и возможность прямого диалога с правительством и акиматом. Уверены также, что проект внесет значительный вклад в развитие сотрудничества в сфере химической промышленности между Казахстаном и Россией».

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