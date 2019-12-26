Погода в Москве на Новый год 2020: Синоптики обещают самое теплое в истории 1 января!

До Нового года меньше недели – и синоптики Гидрометцентра России опубликовали официальный прогноз на праздничную ночь и первый день 2020 года. Да, ужебыло много версий и предсказаний: и снег нам обещали, и десятиградусный мороз. Но прогноз на несколько дней вперед – уже не гадание на кофейной гуще, их совеременная метеорологическая наука умеет делать более-менее хорошо, с вероятностью больше 95%.

Так что давайте изучать прогноз Гидрометцентра России на 27 декабря 2019 – 1 января 2020 года.

В пятницу, 27 декабря, погода будет пасмурной и промозглой, с мокрым снегом или дождем. Ночью около ноля, днем +1 градус.

В субботу, 28 декабря, тоже серо и сыро. Ночью воздух остынет до -2 градусов, днем -1...+1.

В воскресенье, 29 декабря, появится ощущение, что в столицу все-таки пришла зима. Ночью подморозит до -3...-5 градусов, пройдет небольшой снег. Днем -1...-3, без осадков.

В понедельник, 30 декабря, ночью похолодает до -7 градусов. А днем очередной мощный циклон принесет новую оттепель, -3...+2 градуса! Облачно, снег с дождем или мокрый снег.

Аномально теплый декабрь-2019 будет удивлять до последнего: 31 декабря москвичи проводят старый год при температуре +5 градусов! Это на грани абслютного рекорда за все 140 лет метеонаблюдений. Максимум для 31 декабря +5,1 градуса. И держится он очень давно, с 1925 года. Возможно, этот почти вековой рекорд будет побит в 2019-м. В нынешнем декабре, напомню, уже установлены три суточных температурных рекорда.

В новогоднюю ночь Деду Морозу явно будет жарко в шубе и бороде из ваты – на градусниках -1...+4, небо в плотных облаках, мокрый снег или даже дождь.

Первый день 2020 года тоже встретим с аномальной оттепелью до +5 градусов. И снова возможен рекорд. На данный момент самое теплое 1 января было в Москве в 1973 году, тогда воздух прогрелся до +4,3 градуса.

Уходящий 2019 год по средней температуре уже точно стал самым теплым в истории наблюдений за погодой. И в Москве, и в России в целом. Что ж, какой год – такая и новогодняя ночь, все логично!