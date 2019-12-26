Самодельную копию Тesla Cybertruck выставили на продажу в Москве за 666 666 рублей

Москвичи, своей переделкой, кажется, шокировали самого Илона Маска. Он едва успел представить новую модель Tesla , электромобиль Cybertruck, как почти такой же появился на дорогах столицы.

Собрали чудо-техники в обычном гараже. В основе переделки - шедевр отечественного автопрома ВАЗ 2109. Но его, скажем прямо, не узнать.

Космическое авто сразу полюбилось жителям столицы и стало настоящей звездой ютюба. Каких только видеороликов с его участием не наснимали горожане. А потом слава докатилась и до самих кулибиных, которые в многочисленных интервью рассказывали о своей переделке.

Собрали чудо-техники в обычном гараже. В основе переделки - шедевр отечественного автопрома ВАЗ 2109. Фото: auto.ru

Казалось, с этой машиной они точно никогда не расстанутся. Но нет! В четверг, 26 декабря, на одном из популярных сайтов появилось объявление о продаже.

- Продается первый и самый известный в России Cybertruck от команды YouTube-канала Пушка Гараж . Машина, благодаря которой акции Теслы выросли до 420$ за штуку. Не бита, отлично покрашена. Панорамная крыша, тонировка 95%, отличный обзор. Огромная задняя дверь - она же вход и багажник. Футуристичные формы и заниженная подвеска приковывают взгляды окружающих . Уникальные диски ручной работы, выполненные по авторскому чертёжу . Авто на ходу и с документами , - говорится в объявлении.

Космическое авто сразу полюбилось жителям столицы и стало настоящей звездой ютюба. Фото: auto.ru

Цена по сравнению с настоящими Tesla копеечная - 666 тысяч 666 рублей. Владельцы уверяют, от желающих купить нет отбоя.

- Мы ждем звонка из компании Tesla, они хорошо знают про нашу машину и возможно захотят купить ее для своего музея, - рассказал "КП" автор проекта Александр Трубников. - Звонят, простые горожане, которым наша машина очень понравилась. Отдадим ее только в достойные руки. Продаем вовсе не ради денег. В планах новая переделка, о которой вы еще узнаете.