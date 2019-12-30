2019-12-30T11:58:03+03:00
Происшествия

Экс-игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов погиб в ДТП в центре Москвы

В воскресенье утром, 29 декабря, молодой человек выехал на встречку и столкнулся с машиной такси
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Кирилл Погорелов выехал в сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения и совершил лобовое столкновениеКирилл Погорелов выехал в сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения и совершил лобовое столкновение
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Бывший игрок сборной РФ по мини-футболу Кирилл Погорелов погиб, разбившись в страшном ДТП в центре Москвы на Садово-Кудринской улице. 29 декабря около 5 утра молодой человек выехал на встречку и столкнулся с машиной такси.

Кирилл Погорелов выехал в сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения и совершил лобовое столкновение с машиной Тойота, сообщили KP.RU собственные источники. После этого машина такси протаранила еще одну машину Kia Rio. В результате трагедии погиб Кирилл Погорелов, водитель и пассажир третьей машины.

С 2005 года Кирилл Погорелов выступал за Норильский Никель.А в 2008 году в составе молодежной сборной России парень стал победителем первого Чемпионата Европы среди молодёжных команд.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что этим летом в Москве поймали 22-летнего хоккеиста "Спартака" с поддельными водительскими правами. Документ был направлен на экспертизу, которая показала, что он было фальшивым.

Бывший игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов погиб в ДТП в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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