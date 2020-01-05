Горнолыжные курорты Подмосковья: Со снежных горок с ветерком!

В этом году погода практически до последнего держала интригу: будет нам на праздники снег или нет. Все-таки для новогоднего настроения занесенные белым газоны и парки это важно. Ну и, как-никак, зима все-таки. Пора бы уже! За три дня до Часа Икс наконец начало сыпать. Правда, синоптики обещали, что во время новогодних каникул подсыпать будет только иногда. При этом время от времени температура воздуха станет уходить в плюс, а значит - наносить удар по снежному покрову. В Подмосковье, как известно, термометр обычно показывает на 2-3 градуса ниже, чем в мегаполисе. А потому горнолыжные курорты готовы к приему желающих растрясти оливье в организме (там снег из специальных пушек подсыпают на склоны даже при легком плюсе).

Итак - что, где, почем.

«Парк Яхрома»

Направление: Дмитровское шоссе, 46 км от МКАД, деревня Степаново.

Как добраться общественным транспортом: электричкой от Савеловского вокзала до станции «Турист», а далее на такси (200-300 рублей), либо автобусом Москва-Дмитров от метро «Алтуфьево» до остановки «Яхрома», а затем на такси (примерно та же сумма).

Количество трасс: 7 (в том числе отдельная для тюбинга).

Аренда снаряжения: горнолыжный комплект (лыжи, ботинки, палки) и сноубордический комплект (сноуборд и ботинки) - от 800 рублей (за первый час) до 2500 (от 4 часов и более). Детям до 12 лет скидка 50%. Залог за любой комплект - 10 тыс. рублей (за детские до 12 лет - 5 тыс.). Аренда тюбинга - 600 рублей в час (залог - 2 тыс. рублей или водителськое удостоверение).

Подъемники: 60 рублей за подъем для взрослого, 30 - для ребенка от 6 до 12 лет, дети до 6 лет - бесплатно.

Другие развлечения: безопасная рельсовая трасса с виражами «Табоган» (300 рублей за поездку, 250 - для детей до 12 лет), каток (аренда коньков стоит 250 рублей за первый час и по 100 за каждый последующий), банный дом (5500 рублей на два часа до 6 человек).

Где поесть: два ресторана (средний чек - от 800 на человека), гриль-бар, бистро.

Где переночевать: две гостиницы (от 8 тыс. рублей в сутки за двухместный номер), три коттеджных поселка (от 9,5 тыс. за двухместный коттедж). С 3 по 8 января минимальный заезд - от 2 суток.

Режим работы: 10:00-01:00.

Горнолыжный клуб Леонида Тягачева в Шуколово

Направление: Дмитровское шоссе, 39 км от МКАД, деревня Шуколово.

Как добраться общественным транспортом: электричкой от Савеловского вокзала до станции «Турист», а далее на такси (200-300 рублей), либо автобусом Москва-Дмитров от метро «Алтуфьево» до остановки «Яхрома», а затем на такси (примерно та же сумма).

Количество трасс: 9 (самая длинная - 600 метров с перепадом высоты в 96 м) плюс отдельный склон для тюбинга.

Аренда снаряжения: горнолыжный комплект (лыжи, ботинки, палки) и сноубордический комплект (сноуборд и ботинки) - 700 рублей за первый час и по 500 за каждый последующий. Детям до 12 лет скидка 50%. Залог - 20 тыс. рублей или водительское удостоверение.

Подъемники: от 65 рублей за подъем.

Другие развлечения: боулинг (900 в час), бильярд (от 350 в час), каток (аренда коньков стоит 200 рублей за первый час и по 100 за каждый последующий), беседки для мангала (от 600 рублей в час), 3-километровая лыжня (бесплатно).

Где поесть: два кафе (средний чек - от 800 на человека).

Где переночевать: две гостиницы (от 4,5 тыс. рублей в сутки за двухместный номер) и коттеджи-шале.

Режим работы: 9:00-02:00.

«Степаново»

Направление: Дмитровское шоссе, 47 км от МКАД, деревня Степаново.

Как добраться общественным транспортом: электричкой от Савеловского вокзала до станции «Яхрома» или автобусом Москва-Дмитров от метро «Алтуфьево» до остановки «Яхрома», а затем на такси.

Количество трасс: 6 (самая длинная - 900 метров с перепадом высоты в 110 м).

Аренда снаряжения: горнолыжный комплект (лыжи, ботинки, палки) и сноубордический комплект (сноуборд и ботинки) - от 800 рублей (за первый час) до 2200 (от 5 часов и более). Детям до 12 лет скидка 50%. Залог 35 тыс. рублей или водительское удостоверение.

Подъемники: от 160 рублей за подъем (для детей до 12 лет - от 80).

Другие развлечения: детская игровая комната (400 рублей в час).

Где поесть: два кафе (средний чек - от 1000 на человека).

Где переночевать: своей гостиницы нет.

Режим работы: 9:00-24:00.

«Волен»

Направление: Дмитровское шоссе, 47 км от МКАД - Яхрома, Троицкая улица, 1.

Как добраться общественным транспортом: электричкой от Савеловского вокзала до станции «Яхрома» или автобусом Москва-Дмитров от метро «Алтуфьево» до остановки «Яхрома», а затем на такси.

Количество трасс: 15 (самая длинная - 400 метров с перепадом высоты в 60 м).

Аренда снаряжения: горнолыжный комплект (лыжи, ботинки, палки) и сноубордический комплект (сноуборд и ботинки) - от 800 рублей (за первый час) до 2200 (от 5 часов и более). Детям до 12 лет скидка 50%. Залог 35 тыс. рублей или водительское удостоверение.

Подъемники: от 80 рублей за подъем (для детей до 12 лет - от 50).

Другие развлечения: детская игровая комната (400 рублей в час).

Где поесть: ресторан (средний чек - от 1200 на человека).

Где переночевать: гостиница (от 13,8 тыс. рублей в сутки за двухместный номер).

Режим работы: 9:00-24:00.

«Сорочаны»

Направление: Дмитровское шоссе, 49 км от МКАД, деревня Курово, 68.

Как добраться общественным транспортом: электричкой от Савеловского вокзала до станции «Яхрома» или автобусом Москва-Дмитров от метро «Алтуфьево» до остановки «Яхрома», а затем на автобусе №42 или такси.

Количество трасс: 10 (самая длинная - 1050 метров с перепадом высоты в 90 м) плюс отдельный склон для тюбинга.

Аренда снаряжения: горные лыжи (от 400 рублей в час), ботинки (от 450), сноуборд (от 450), палки (от 250), шлем (от 250), тюбинг (от 650). Залог от 7 тыс. рублей или водительское удостоверение.

Подъемники: от 120 рублей за подъем (для детей до 12 лет - от 65).

Другие развлечения: детский клуб, где инструкторы обучают ребят стоят на горных лыжах или сноубордах - 1600 рублей за занятие.

Где поесть: ресторан (средний чек от 1700 рублей) и три кафе (от 600).

Где переночевать: своей гостиницы нет.

Режим работы: 9:00-01:00.

«Лисья гора»

Направление: Горьковское шоссе, 9 км от МКАД.

Как добраться общественным транспортом: от Щелковской - маршруткой 338 (до остановки «Баня» в Балашихе), от Новогиреево на маршрутке 125 (до остановки «РАГЗУ»), от Выхино на маршрутке 193В (до остановки «Горсовет»).

Количество склонов: 7 (самый длинный - 400 метров с перепадом высоты в 95 м) плюс склон для тюбинга.

Аренда снаряжения: горные лыжи и сноуборд (от 400 рублей в час), ботинки (от 400), палки (от 150), шлем (от 150), тюбинг (250). (Детям до 12 лет скидка 50%). Залог от 2 тыс. рублей или водительское удостоверение.

Подъемники: от 100 рублей за подъем.

Другие развлечения: детская игровая комната (400 рублей в час).

Где поесть: фудкорт с супами, блинчиками и хотдогами (средний чек от 300 рублей).

Где переночевать: своей гостиницы нет.

Режим работы: 10:00-23:00.