В Москве нашлась шестилетняя девочка, которую увели из дома в новогоднюю ночь

Ранним утром первого января сотрудники полиции Бутырского района получили очередную сводку, в которой на фоне прочей бытовухи выделялось сообщение:

«Пропала несовершеннолетняя Ольга М. 2013 года рождения (имя изменено, - прим. авт). Уроженка Москвы. Ушла из собственного дома на улице Яблочкова. Предположительно с неизвестной женщиной. Девочке на вид семь лет, рост 120 см, глаза голубые, волосы русые. Была одета в розовые комбинезон и сапожки. Ее спутница - на вид около тридцати лет, славянской внешности. В белом пуховике и темных джинсах. Имеет косоглазие на правый глаз и слегка прихрамывает».

Ну и, как обычно, телефон дежурки. Если кто-то что-то видел, пожалуйста, сообщите.

В целом информация вызывает шок. Получается, какая-то тетя зашла в квартиру и похитила девочку на глазах у собственных родителей?

Почти так.

Пропавшая девочка и ее "похитительница"Фото: СОЦСЕТИ

Как стало известно «КП», Оля растет не в самой благополучной семье. Кто именно ее воспитывает, узнать не удалось. Но взрослые периодически злоупотребляют спиртным. И в новогоднюю ночь совсем распоясались. Начали орать друг на друга, драться. В том числе, в подъезде. А та самая женщина, которая прихрамывает, стала свидетелем одной из сцен (по некоторым данным, живет рядом). Ну и пока ее старшие родственники выясняют отношения, позвала девочку пойти прогуляться. Утром стало ясно, что ребенок дома не ночевал. Помчались в полицию.

И днем 1 января Олю нашли на одной из станций метро - вместе с ее новой знакомой.

- Официального задержания не было, - пояснили «КП» в пресс-службе столичного главка МВД. - Обеих проводили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Заниматься этим будет Следственный комитет. Девочка здорова. Ее жизни ничего не угрожает.

Уголовного дела пока тоже не возбуждали. Хотя, если все так и было, как говорит источник, наверное, нужно. Только не в отношении хромой женщины, а родителей Оли. Или тех, кто ее воспитывает.