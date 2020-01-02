Тяжелый сейф, бросаем: в Москве воры оставили 15 млн возле дома, который ограбили

В столице 31 декабря неизвестные ограбили коттеджный дом. Хозяева приехали и обнаружили, что сейфа нет. Вызвали полицию. Сами в шоке, настроение испорчено. Какие уже тут салаты, фейерверки. Воры унесли целое состояние - 15 млн рублей. К тому же в сейфе было еще травматическое и охотничье оружие.

- Звонок в часть поступил в 23.40. Сотрудники полиции прибыли в частный дом на улице Байдукова, 1. Осмотрели жилье. Оказалось, что неизвестные лица, отжав окно одной из комнат на втором этаже, проникли в дом, принадлежащий коммерческому директору одной из столичных фирм, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Москве.

По словам сотрудников полиции, из дома вынесли металлический сейф, в котором находились 15 млн рублей, травматическое и охотничье оружие. Воры вырвали сейф и попытались бежать с добычей. Но ноша оказалась нелегкой. Сейф они бросили в 15 метрах от дома, который ограбили.

- Однако довести свой преступный умысел до конца преступники не смогли по независящим от них обстоятельствам, - добавили в ГУ МВД по Москве.

Сейф с деньгами сотрудники полиции обнаружили и вернули владельцу. По-настоящему новогоднее чудо. А вот жуликов, которые проникли в дом и вынесли сейф, предстоит найти.