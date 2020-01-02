15 млн гостей: как Москва встречает Новый 2020 год

Столица продолжает петь и гулять, встречая Новый 2020 год. Тверская улица превратилась в космическую галактику, на Красной площади можно покататься на коньках, а на Манежной площади – попасть на вкусные ярмарки с чешскими вафлями и русскими блинами. Для массовых гуляний в Москве есть все, даже снег – власти города организовали доставку на Тверскую и в парк "Зарядье". Позже столицу покрыл и естественный снежный покров.

Рекорд туристов

Основным местом гуляний стала Тверская улица, которая в этом году пешеходная до 5 января. Елки, сцены, танцуют аниматоры в костюмах зайчиков и космонавтов возле ракет и летательных аппаратов. Новый год на Тверской по-настоящему космический.

Количество елок в столице, праздничная иллюминация, шале со сладостями и подарками в Москве привлекает многих. За первых два дня новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество" бьет рекорды по посещаемости.

Ледовое шоу в Новопушкинском сквереФото: Агентство городских новостей "Москва"

- "Путешествие в Рождество" уже посетило 15 млн человек - это рекорд фестиваля, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На гуляниях в столице не только москвичи, гости со всех уголков России. Приехали и туристы из Германии, Китая, Англии, Италии, Франции.

"Путешествие в Рождество" уже посетило 15 млн человекФото: Михаил ФРОЛОВ

- Из стран ближнего зарубежья больше всего гостей в столицу приехали из Белоруссии. Лидерами среди регионов России стали Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Тульская области, а также Краснодарский край, - уточнили в Комитете по туризму города Москвы.

Канатоходцы и забеги

Еще один рекорд фестиваля "Путешествие в Рождество" - в спортивных мастер-классах поучаствовали почти 12 тысяч человек.

Здесь же можно посмотреть показательные выступления сноубордистов-профиФото: Агентство городских новостей "Москва"

Детишки катаются на тюбингах по специальной 100-метровой трассе на Тверской улице. Кстати, здесь же можно посмотреть показательные выступления сноубордистов-профи, они проводятся в начале каждого часа. А по небу ходят канатоходцы.

Детишки катаются на тюбингах по специальной 100-метровой трассе на Тверской улицеФото: Агентство городских новостей "Москва"

- В детском сноуборд-парке на Охотном Ряду (недалеко от здания Государственной думы) позанимались уже 6700 малышей от 3 до 6 лет, - рассказали организаторы фестиваля.

Площадки с космическими декорациями будут работают до 5 января включительно.

Новогодние программы подготовили в парках, на смотровых площадках города.

А по небу ходят канатоходцыФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Дед Мороз и Снегурочка приехали на Новый год на смотровую площадку, чтобы поздравить детей и родителей. Ежедневно на площадке будут проходить новогодние шоу, а 8 января можно принять участие в финальном розыгрыше призов, - рассказали организаторы Panorama360 в "Москва-Сити".

Москвичи успевают все в новогодние праздники: посетить Ледовое шоу в Новопушкинском сквере, и новогодний праздничный забег "Подъем 1 января" в парке "Митино".

Еще один рекорд фестиваля "Путешествие в Рождество" - в спортивных мастер-классах поучаствовали почти 12 тысяч человекФото: Агентство городских новостей "Москва"

Куда сходить туристам

Гости столицы могут узнать о мероприятиях и достопримечательностях города в одном из павильонов фестиваля "Путешествие в Рождество" на Манежной площади. Там работает информационный центр для туристов. Он открыт ежедневно до 12 января: с 11.00 до 21.00 по будням, с 10.00 до 22.00 по выходным и праздникам.

Новогодний праздничный забег "Подъем 1 января" в парке "Митино"Фото: Агентство городских новостей "Москва"

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