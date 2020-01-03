Как я после Нового года жену на час вызывал

Вряд ли кто-то лучше меня знает, что такое творческий беспорядок. Потому что я в этом деле профессор. Лауреат многочисленных премий и конкурсов. Заслуженный эксперт и консультант. Чемпион, рекордсмен, фаворит. Особенно после праздников. К утру хоть «Евгения Онегина» пиши. Настолько творческая обстановка.

После того, как развелся, я привык все эти завалы разгребать в одиночку. Но тут ко мне вознамерились прийти гости. Времени было совсем мало. И я позвонил в клининговую компанию. Мол, так и так, Год Свиньи, согласно восточному календарю, кончится только через три недели. А потому - выручайте.

- У нас все хозяюшки заняты на три дня вперед, - ответили мне неожиданно.

И по-свойски, с домашним упреком добавили:

- Надо было заранее звонить.

Так откуда же я знал, что так получится? Хотя... Если не врать самому себе…

Просто вызывать уборщицу в тот момент, когда кругом чистота и порядок, как-то странно. Это все равно что перед пьянкой сразу пригласить участкового.

- Здравствуйте, - ответила очередная девушка. - Что там у вас?

- Да вот, - говорю. - Приходил Сережка, поиграли мы немножко…

- Какой Сережка?

- Неважно.

- А зачем звоните?

- Хотел узнать, замужем вы или нет.

Короткие гудки.

Спустя час мне, наконец, повезло. Трубку взяла Наталья и сообщила, что готова помочь.

- У вас однушка? Две тысячи рублей будет стоить. Диктуйте адрес. Приедем.

- Как, а вы разве не одна?

- Не, мы вдвоем работаем. Ждите.

Ничего себе. То ни одной жены, а то сразу целый гарем. Я даже приосанился. И решил перед их приездом хоть немного убраться.

ПЕРЕМЫЛИ ВСЮ ПОСУДУ, ЛЮБО-ДОРОГО СМОТРЕТЬ

Хорошо, что я не стал создавать романтическую обстановку. Не поставил на стол бокалы с шампанским. Не усыпал лежбище лепестками роз. Не включил Стинга. Потому что Наталья приехала ко мне... со своим собственным мужем! Не таким, как я, на час. А настоящим. Который на всю жизнь. Здоровенный дядька лет пятидесяти. Похожий на отставного полковника. С кулачищами как у Валуева.

Я даже слегка опешил. И решил, что он ходит с ней как охранник. Но нет. Тот резво, будто в армии, переоделся. И пошел в комнату шуровать тряпкой. А Наталья на кухню. Средствами всякими пшикает. И трет, трет, трет... Через полчаса раковина, плита и столешница засияли как медные пятаки.

А я сел в сторонку. И сижу. Как провинившийся барчонок.

Понимаю, что это услуга такая. И многие ей пользуются. Но все равно неловко. Что ж это я. В армии служил и сам посуду не смог помыть.

Короче, у меня с похмелья обострилось чувство вины. Захотелось как-то исправиться. Встать на путь истинный. И я пошел заправлять кровать.

УБОРКА - ЭТО ПОЧТИ НАУКА

Муж, которого зовут Петр, отполировал шкаф до такой степени, что в него теперь можно смотреться как в зеркало. Наталья отмыла подоконник от засохшего соуса, натерла сантехнику, холодильник, микроволновку, собрала мусор. Все это быстро, качественно.

Услугами клининга супруги занимаются уже два года. До этого жили в Саратове. И занимались бизнесом (имели собственную трикотажную фабрику). Однако вещи из Китая победили. Прибыль стала совсем маленькой. И дело пришлось закрыть.

- А тут в Москве дети, внуки, - рассказала Наталья. - Вот и переехали. Купили крошечную квартиру в Люберцах (студия площадью 20 квадратных метров, - прим. авт). И работаем как самозанятые. Честно платим налоги. За обслуживание юридических лиц - шесть процентов, физических - четыре.

Никакой брезгливости мои спасители не чувствуют. Такая работа.

А мое жилище, как выяснилось, вообще вполне себе опрятное. Бывает гораздо хуже. Особенно в коммуналках в центре Москвы. Мыть в них кухню сущий кошмар. Никакая химия не помогает. Проще плиту поменять. Есть крупные заказы. Например, генеральная уборка дома. Это сильно дороже, но и времени занимает целый день. А то и два. Хозяева жилищ ведут себя по-разному. Есть среди них такие как я (классический лох), а есть нудные чистоплюи, которые проверяют каждый сантиметр. Проводят пальцем по люстре. Заглядывают под диван. Просят протереть еще разок.

- Вообще для того, чтобы этим заниматься, нужно начать с большой клининговой компании, - пояснили Наталья и Петр. - Во-первых, там стабильно предоставляют заказы (половину денег от каждого забирают себе, - прим. авт). А, во-вторых, учат, как и что делать. В дорогих квартирах мебель самых разных поверхностей. И, не дай Бог, что-нибудь испортить. Много нюансов. У вас, кстати, аллергии нет? Мне надо брызнуть сильным средством, чтобы слив раковины оттереть.

Я был уверен, что это невозможно. Пробовал много раз. А тут пять минут - и стальной кружочек засверкал как фотоаппаратная вспышка.

Петр то и дело спрашивал, можно ли ему открыть стеклянную дверь в шифоньере. Оказывается, сами, без спроса, мастера уборки делать это не могут.

Через два часа в моей квартире было чисто как в аптеке. Хожу теперь на цыпочках, чтобы не наследить. Кофе выпью - чашку сразу помою. Носочки снял - и тут же в стиралку. Зеркало в ванной обрызгал - и в ту же минуту протер. Красота.

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ

Уборка однушки - 2 тыс. руб.

Уборка дома - 50 руб. кв. м.

Уборка квартиры после ремонта - 4 тыс. руб.

Дезинфекция помещения - 2 тыс. руб.

Уборка жилища площадью больше 100 кв. м. - от 6,5 тыс. руб.

Мойка окон - 200 руб. одна створка.

Жена/муж на час - от 600 рублей (готовка, глажка, совместное чаепитие, мелкий ремонт, стирка и т.п).