В Подмосковье сгорел дачный двухэтажный дом - четыре человека погибли

Крупный пожар произошел в СНТ «Борисовка» недалеко от Подольска. В ночь на 3 января на улице Полевой вспыхнул двухэтажный частный дом. Вызов в областное управление МЧС поступил в 5.36. К этому времени огонь объял оба этажа и все помещения.

- На место прибыли пять единиц техники и девятнадцать спасателей, - рассказали «КП» в пресс-службе ведомства. - Пожар удалось ликвидировать в 11.26. К этому времени дом полностью выгорел. К сожалению, не обошлось без погибших.

Под обломками обнаружили тела четырех человек. Из них 25-летний мужчина, 26-летняя женщина и две девочки - трех и восьми лет. По всей вероятности, это была молодая семья. Информация уточняется.

Также, по некоторым данным, был еще человек, который там ночевал - мужчина 1971 года рождения. Ему удалось выбраться из горящего здания. После чего, с прибытием оперативных служб, его госпитализировали.

- Площадь пожара составила 101 квадратный метр, - добавили в пресс-службе областного управления МЧС. - О причинах говорить пока рано. Дознаватели отрабатывают все версии.

Также напомним, что днем ранее в Щелковском квартире во время пожара один человек погиб и двое пострадали. Это произошло в одной из квартир в поселке Монино.