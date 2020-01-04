Пешочком по Москве: чем запомнится маршрут «Путешествие в Рождество»

Москва сверкает огнями. Переливается всеми цветами радуги. Вспыхивает фейерверками. Хлопает петардами. Пахнет мандаринами и блинчиками с икрой. Пляшет на центральных улицах, ставших накануне Нового года пешеходными. Напевает песни из старых мультиков. Проводит конкурсы и мастер-классы.

А также рассказывает сама о себе. Не надо даже искать экскурсовода. Достаточно скачать бесплатное приложение «Узнай Москву» и двинуть с ним по оживленным площадям. Начиная с Театральной.

Новогоднее украшение Тверской улицыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Условно старт можно назначить возле огромного новогоднего шара (высотой одиннадцать метров), который окружают световые арки. И там же, запустив на смартфоне маршрут, узнать, что некогда эта местность была низким берегом реки Неглинной, застроенной банями. Во время войны с Наполеоном все строения сгорели дотла, после чего и возникла площадь. Называлась она поначалу Петровской (в честь ближайшей улицы Петровки).

Москва с размахом отмечает зимние праздникиФото: Михаил ФРОЛОВ

МАНЕЖКА

Проходим дальше - мимо праздничных декораций и бежево-золотых елок. Кстати, о зеленых красавицах вы тоже многое узнаете во время экскурсии. Например, то, что украшать их начали в России при Петре Первом, но после его смерти перестали. Якобы все эти европейские штучки России не нужны. Вешать игрушки мы вновь начали при Екатерине Великой. Однако купить их было почти нереально (разве только в Германии). А потому обычный люд заворачивал в фольгу орехи или яблоки. И водружал на иголки.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" на Манежной площадиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тем временем перед нами Площадь Революции и большая световая арка. Селфи внутри нее не сделали только ленивые.

Далее Манежная площадь и Европейская рождественская ярмарка, на которой можно как раз научиться делать елочные украшения. Там же, на площади, вырос «заснеженный лес» из 130 елок. Гуляния и мероприятия здесь начинаются с самого утра.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Дальше, конечно, на брусчатку. Пройти мимо главной площади страны никак не получится. Здесь вам и каток, и ГУМ-ярмарка, и многие другие забавы.

Пройти мимо главной площади страны никак не получитсяФото: Михаил ФРОЛОВ

Перед тем, как свернуть на Никольскую, открываем приложение «Узнай Москву» и читаем:

«Впервые огненные потехи на Красной площади в Москве устроили также при Петре Первом. По сведениям, он приказал жителям города «выпустить несколько ракетов, сколько у кого случится». Москвичи зажигали смоляные бочки перед домом, палили из двухсот пушек перед Кремлем и из маленьких орудий в частных дворах».

Елка оформлена в космическом стиле. И неслучайно. В этом году исполнится 55 лет со дня первого выхода человека в открытый космос и 60 лет Центру управления полетами и Центру подготовки космонавтов.

В этом году исполнится 55 лет со дня первого выхода человека в открытый космос. Фото: АГН Москва

НИКОЛЬСКАЯ

А здесь совсем недавно бесновались футбольные болельщики (в хорошем смысле этого слова). После чего о Никольской стали ходить легенды. Фанаты со всего мира встречались на этой сравнительно узкой улочке, потрясающе украшенной к Чемпионату мира по футболу. Сейчас, к Новому году, волшебства не убавилось. Инсталляции и украшения сделаны таким образом, чтобы подчеркнуть красоту исторических зданий.

Вообще Никольская во все времена была многолюдной. Даже если вспомнить 16 век. В то время здесь работали торговцы, продавая практически все - от икон до сбитня и кваса.

В центре столицы царит праздничная атмосфера. Фото: АГН Москва

БОЛЬШАЯ ЛУБЯНКА

Двигаемся дальше. Если холодно, растираем ладошки. А потом вновь достаем телефон и открываем приложение. Здесь, на Большой Лубянке, перед нами предстает Центральный детский магазин. Кстати, можно зайти внутрь и погреться.

Здесь же, на улице, до самого Рождества, будет работать новогодняя ярмарка, на которой можно купить различные сувениры.

В ЦДМ уже четвертый год подряд завершится «Путешествие Деда Мороза».

Москва встретила 2020-й год и ждет Рождества. Фото: АГН Москва

В это трудно поверить, но всего сто лет назад проводить для детей зимние утренники считалось кощунством и буржуазным пережитком. Школьники ходили по городу с антиновогодними плакатами. Мол, нам этот праздник не нужен. Традиции вернулись лишь в 30-е годы. Вместе с хлопушками и Дедом Морозом.

В этом году Лубянка, как и в прошлом, украшена шатром из множества гирлянд. Здесь же установлена и самая высокая ель в Москве (30 метров).

«ЗАРЯДЬЕ»

«Путешествие в Рождество» переходит на Новую площадь, потом на Старую, на Варварку и, наконец, в парк «Зарядье». В этом году в нем выросло целое «поле света» (из светящихся шаров на ножках). На сцене Большого Амфитеатра проходят концерты российских и зарубежных звезд.

Новогоднее украшение парка «Зарядье». Фото: АГН Москва

Финишем будем считать знаменитый Парящий мост - настоящий чемпион по количеству фото и селфи. Уж больно красиво кругом. Сам парк, Москва-река, Кремль.

КСТАТИ

Как сообщил накануне мэр Москвы Сергей Собянин, уже более 15 млн человек посетили фестиваль «Путешествие в Рождество». А это - четыре тысячи световых декораций, более 300 новогодних елей и 150 зданий со специальной подсветкой.