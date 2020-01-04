Еда, я люблю тебя!

Подошёл к концу первый месяц зимы, идут новогодние праздники и детские каникулы. Прекрасное время ожидания чудес, подарков, отдыха, развлечений и вкусной еды, один из самых любимых праздников и детей, и взрослых. Хочется радоваться самим и устроить настоящий праздник для наших близких! Поскольку еда – одно из самых сильных удовольствий, новогодний стол всегда обильный, разнообразный, яркий. И в это время особенно важно позаботиться о наших детях, об их хорошем самочувствии. здоровье, поскольку переедание и излишества могут привести к негативным результатам.

Новогодние каникулы не обходятся без сладких и вкусных подарков. Поэтому в праздники регулирующее и включенное поведение родителей приобретают особое значение.

Все модели пищевого поведения закладываются именно в детском возрасте. К четырем годам формируются основные вкусовые предпочтения; семейный уклад влияет на развитие привычек, которые в дальнейшем сопровождают во взрослой жизни.

А ранняя среда развития ребенка – это, прежде всего, семья. Она остается влиятельной силой, даже когда круг его общения расширяется и включает в себя друзей и одноклассников, родители всегда продолжают быть ключевыми фигурами для своего ребенка. Взаимодействуя с ними, малыш усваивает также и конкретные модели пищевого поведения. То, как удовлетворяются эмоциональные потребности в детстве, может определять пищевое поведение человека и отношение к еде во взрослой жизни. Особенности воспитания и взаимодействия с ребенком в семье во многом определяют его пищевые привычки во взрослой жизни.

Многие нарушения пищевого поведения берут свое начало именно в детстве. Переедание ребенка обуславливается перееданием родителей. Если в доме родителей принято ставить на стол сытные калорийные блюда, накладывать в тарелки большие порции – то и в дальнейшем человеку будет сложно избавиться от детской привычки есть больше, чем нужно.

Большое значение имеет рацион семьи, пищевые традиции и привычки. Невозможно научить тому, чего родитель не делает сам. И если есть особенности и привычки в пищевом поведении семьи, то ребенок сознательно и бессознательно будет их перенимать.

Принуждение к еде - один из основных факторов, влияющих на развитие расстройств пищевого поведения. У детей, как и у взрослых, аппетит постоянно меняется. Абсолютно здоровый ребенок может практически ничего не есть весь день, а на следующий день съесть втрое больше обычного, и это нормально. Однако родители зачастую забывают об этом, и заставляют ребенка есть через силу.

Ребенка могут заставлять есть то, что он не хочет, пытаться вместить количество еды, которое родитель считает необходимым. Или наоборот, ограничивать в еде, не давать есть то, что он хочет. Заставляют не есть или есть другую еду.

Почему так распространены подобные тактики? Взрослые могут испытывать страх за ребенка, думая, что здоровый малыш не может есть мало; сильно зависеть от общественного мнения, опасаясь укоров: "А что это ваша деточка такая худенькая?"; или попросту иметь неправильные представления о количестве и качестве еды, необходимых ребенку.

Авторитарная позиция в отношения питания и тактика принуждения вполне объяснимы с эволюционной точки зрения: главная угроза для здоровья и развития малыша – недостаток пищи. Упитанные младенцы воспринимаются как здоровые и счастливые, поэтому родители и стараются кормить своих малышей как можно чаще и больше.

Какие пищевые привычки могут формировать у детей подобные стратегии взрослых?

Ребенок перестает опираться на своисобственное физиологическое чувство голода и насыщения. Важным для него будет съесть лишь заданное количество еды. В своих пищевых привычках он будет опираться не на внутренние сигналы и собственные потребности, а на внешние факторы: количество пищи, одобрение взрослых, разрешение выйти из-за стола и др. В результате происходит нарушение внутреннего контроля над количеством съеденной пищи, что чревато перееданием и риском развития ожирения.

Иногда родители не принуждают, а уговаривают ребенка поесть. Малыша отвлекают игрушками, сказками, мультфильмами... В итоге ребенок привыкает съедать больше, чем ему нужно, не может сосредоточиться на процессе поглощения пищи, привыкает игнорировать внутренние сигналы и собственные естественные потребности, что в будущем также может привести к избыточной массе тела и ожирению.

Но бывает и по-другому – родители чрезмерно озабочены правильным питанием, интересуются различными диетами и теориями здорового образа жизни. И тогда могут жестко ограничивать детей в употреблении вредной пищи, а также контролировать общее количествопотребляемой пищи. Или могут требовать употребления в пищу исключительно здоровыхпродуктов и т.д. Часто родители используют комбинированные стратегии.

Формируют ли подобные ограничительные стратегии взрослых адекватные пищевые привычки у детей?

К сожалению, ограничение как форма контроля также приводит лишь к негативным результатам. Поскольку дети часто думают о «запрещенной еде», они начинают употреблять пищу «про запас», в результате чего формируется желание поесть в отсутствие чувства голода. Это приводит к снижению регуляторных способностей, недостаточному росту массы тела, появлению негативной самооценки.

Таким образом, игнорирование потребностей ребенка многократно увеличивает его шансы на нарушения пищевого поведения. Отсутствие контакта с собственным телом, неумение определить, чего на самом деле хочется, и как отличить чувство тревоги и усталости от истинного голода приводят к самым разнообразным расстройствам пищевого поведения.

Принуждение и ограничения в еде приводит к тому, что ребенок перестает понимать собственные ощущения "я сыт или голоден" или "я недостаточно сыт и мне нужно съесть еще чуть-чуть». Это базовое состояние очень хорошо развито у детей. Внорме в возрасте двух лет ребенок способен регулировать суточный рацион питания и определять необходимый для себя размер порций.

Родители, считающие, что лучше ребенка знают, что и когда ему нужно, рискуют разрушить его отношения с самим собой. В будущем это может негативно влиять на его отношения с другими, социализацию и межличностное общение.

Влияние семьи на пищевое поведение ребенка трудно переоценить. Поэтому в профилактике риска нарушений пищевого поведения в дошкольном возрасте большое значение придается обучению родителей положительной модели здорового питания:

- Ограничение, контроль и принуждение являются неэффективными стратегиями и приводят к формированию расстройств пищевого поведения

в детском возрасте.

- Моделирование ситуации, когда родитель и ребенок совместно употребляют разнообразную еду, является эффективной пищевой стратегией. Старайтесь организовывать регулярные совместные приемы пищи. Действуйте по правилу «Делай как я», избегайте модели «Делай то, что я сказал».

- Учите своего ребенка распознавать чувство насыщения и не переедать. Не заставляйте ребенка доедать, если он говорит, что больше не голоден.

- Не совмещайте просмотр детьми телевизионных программ и приема пищи.

- Важно помнить, что вы несете ответственность за выбор еды, а также за

время и место ее употребления, разнообразие пищи, количество перекусов.

Ребенок несет ответственность за то, сколько он может съесть и будет ли он есть вообще.

Этот принцип разделения ответственности лежит в основе формирования здорового пищевого поведения.