Андрей Воробьёв и Сергей Собянин покатались на лыжах и сноуборде на горнолыжных склонах под Дмитровом

В новогодние праздники горнолыжные курорты Московской области - одни из самых востребованных у отдыхающих мест столичного региона. Снегом нынешняя зима пока не особо балует. Да, за городом снег лежит, но пока еще не глубокий. Впрочем, на самых популярных горнолыжных склонах Подмосковья эту проблему решают с помощью специальных пушек - они искусственно преобразуют воду в настоящий снег. Затем спецтехника развозит получившиеся сугробы по трассам.

5 января губернатор Московской области Андрей Воробьев и Мэр города Москвы Сергей Собянин посетили горнолыжный клуб Леонида Тягачева, который находится неподалеку от Яхромы, на территории городского округа Дмитров. Вместе с воспитанниками школы олимпийского резерва «Шуколово» они покатались со склонов. Андрей Воробьёв - на сноуборде, Сергей Собянин - на лыжах.

- Хочу поздравить всех с наступающим Рождеством, - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. - Хочу пожелать здоровья и благополучия, чтобы вы встретились со своими близкими в этот праздник. В будущем году - только побед, только успехов! С Рождеством!

Стоит отметить, что спортшкола «Шуколово» была организована еще в 1962 году. И все эти годы она является базой для сборной Московской области по горнолыжному спорту. В списке ее воспитанников - почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачев, под руководством которого сборная СССР одержала свои первые победы на этапах Кубка мира, четырехкратный победитель этапов Кубка мира Александр Жиров, участник четырех Зимних Олимпиад Александр Хорошилов, олимпийский чемпион по сноуборду Виктор Вайлд, двукратная чемпионка мира по сноуборду Екатерина Тудугешева, призеры Паралимпиад Евгений Героев, Павел Заботин, Инга Медведева. Сейчас в спортивной школе «Шкулово» занимаются около 300 человек.