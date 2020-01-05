Москва. Дети. Новый год

Я впервые решила провести новогодние каникулы с детьми в Москве. Наша компания – девочка и мальчик по 5 лет каждому, бабушка и я, мамаша сорока лет.

Тверской бульвар.

Тематика развлечений на бульваре – Щелкунчик. Большой коридор из фонариков, таких же, как и три года назад. Красиво. Сами активности скудные и малышовые. Лошадки-качалки, бизи-ящик с разными молниями и заклепками, шестеренки, которые надо крутить, чтобы отгадать загадку. Впечатлила горка с пластиковым покрытием. Снега нет, а горка есть. Большой плюс – детей с горки спускали аниматоры, т.е. было некое подобие порядка. Мелкому понравилась мини-площадка с хоккеем: дают клюшку, ребенок три раза бьет по шайбе. Прошли бульвар быстро, задерживаться было негде.

Тверская улица.

Обещали космическую тему, и мелкий рвался в «Космос». Из космического мы обнаружили оформление большой горки, где три уставших сноубордиста иногда съезжали вниз, неизменно падая. Я не смогла объяснить ребенку, что это за вид спорта – падать с горки. Но справедливости ради надо сказать, было пять или шесть часов вечера.

Еще мы видели несколько павильонов с мастер-классами для детей. Пройти внутрь не было возможности из-за толпы. Не понимаю это тотальную организацию мастер-классов во время народных гуляний. Туда практически невозможно попасть – один мастер-класс принимает максимум 10 человек. Детей в разы больше. Ждать следующего – полчаса минимум и не факт, что успеешь по порядку очереди. А если учесть обязательные технические перерывы – гарантировано поучаствовать в мастер-классе можно через полтора-два часа.

«Ледовая Москва» в Парке Победы. Фото: АГН Москва

«Ледовая Москва» в Парке Победы.

Сюда нас утром пригласили в новостях. На выходе из метро стоял огромный новогодний шар из светящихся огоньков. Он обещал восторг и праздник. Купили билеты - на четверых 1100 руб. (три льготных – по 250 руб., один – 350 руб.). Внутри места мало (зная парк, ждешь большего). Три горки (может, пять, из-за толпы не поняла). Очередь на каждую – час - два. Ледянки по 200 руб. Без них на горки не пускают. Наверное, можно принести свои. В ледовый музей - очередь. На улице тоже есть скульптуры. Я не оценила.

На сцене - шоу: начали с балета, закончили «Калинкой-малинкой». Видно и слышно только перед сценой. Вышел Дед Мороз. Дети его долго звали. Тщательно хвалил спонсоров, едва вспомнил поздравить с Новым годом. Потом показали фильм про то, что мальчик на суде решил остаться не с мамой или папой, а с телефоном, потому что родителям не до него. Мои дети, кажется, поняли.

Больше развлекать детей было нечем, от отчаянья решили постоять в очереди на карусель. Их тоже всего три! В действие приводятся ручной силой. Мы простояли на морозе 1 час 10 мин. Многие лезли без очереди, что приводило к разборкам и общему озверению толпы. Подошла наша очередь, и мы сели. Иначе бы я уже легла, потому что промерзла напрочь. Останавливало только то, что детям обещано. А обещания надо держать.

Не успели разместиться, подо мной прогнулись скамейка и пол – не знаю точно, мне показалось, они из тонкой фанеры. На скамейке по три человека. Вес итого около 100 -120 кг. Всего скамеек – 4. И все это крутится как на колесе обозрения, поднимается метра на два. Нас с детьми закрепили какой-то хилой палкой на гвоздике. Сзади поставили канистру с водой для утяжеления. Когда подняли на два метра, подумалось, что, если это чудо конструкторской мысли качнется чуть сильнее, нас ничего не удержит. Я регулярно катаюсь с детьми на странных штуках, потому что одних их не пускают, и к панике не склонна. Но сейчас потребовала нас выпустить. Дети разревелись. Настроение в хлам. Деньги на ветер. Аниматор пожелал мне в спину «Хорошего нового года». Я была зла, я была в бешенстве.

В итоге, мелкие из прогулки запомнили спины и попы, пластиковую горку, вареную кукурузу и горькую обиду на меня за то, что не позволила кататься на карусели.

Чтобы закончить вечер на хорошей ноте, поехали в торговый центр. Там была еда, сервис, развлечения и туалет. Дети меня простили.

В общем, как в сказке – с боем курантов карета превращается в тыкву. А новогодние городки - в места странных чудес. Хотя… мы не везде побывали. И я верю, где-то новогоднее чудо с нами обязательно случится. А мы будем готовы: с термосом, ледянками, картами местности и бесконечным запасом времени и терпения…