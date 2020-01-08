Сына Михаила Жванецкого избили около ресторана в Москве

24-летний сын писателя-сатирика Михаила Жванецкого чуть не угодил в больницу после драки около одно из московских ресторанов. Все произошло в ночь на, среду, 8 января на улице Минкой, недалеко от Парка Победы.

Дмитрий Жванецкий вместе с друзьями отмечал Рождество. Все как положено: застолье, алкоголь, танцы. Гуляли почти до рассвета. В какой-то момент компания поссорилась с мужчинами, отдыхавшими за соседним столиком. Слово за слово и все оказались на улице, где и началась драка. Жванецкий младший вместе с другом как могли отбивались от троих дебоширов. В итоге обоих на скорой отвели в больницу.

- Дмитрий Жванецкий от госпитализации отказался. Он отделался несколькими синяками. У него травма губы. А вот его друг был помещен в стационар, - сообщили «Комсомолке» собственные источники в правоохранительных органах.

Сейчас по факту драки полиция ведет проверку. По одной из версий, причиной конфликта стала девушка, за которую заступился сын юмориста. Сам Михаил Жванецкий ситуацию с дракой никак не комментирует. На мобильный телефон сатирик не отвечает.