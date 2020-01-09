2020-01-09T13:11:00+03:00
Происшествия

В здании Центробанка в Москве рванул газовый баллон

Обошлось без жертв и разрушений
Анастасия ВАРДАНЯН
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В здании Центрального Банка на улице Неглинной раздался хлопок.В здании Центрального Банка на улице Неглинной раздался хлопок.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В одиннадцатом часу утра в первый рабочий день нового года, 9 января, в здании Центрального Банка на улице Неглинной раздался хлопок. По словам очевидцев, звук был очень похож на взрыв. Как выяснилось позже, рванул газовый баллон, который использовался во время ремонтных работ. Обошлось без жертв и разрушений. Сотрудники банка даже в службу спасения обращаться не стали.

- К нам сообщение о данном происшествии не поступало, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

По словам сотрудников "горячей линии" Центрального банка, офис на Неглинной 12, несмотря на ЧП работает, в штатном режиме. В здание не ведут прием посетителей. Внутрь могут попасть только сотрудники Центробанка.

Позже появилась информация о пострадавшем. Это 55-летний наемный рабочий Михаил Шеян. Первую помощь ему оказали сотрудники банка.

- Мужчина был госпитализирован, - сообщили "КП" собственные источники в экстренных службах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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