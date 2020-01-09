Новые станции метро в 2020 году в Москве: Когда и где откроют, как будут выглядеть

В этом году москвичи смогут добраться на метро в Мневниковскую пойму, к Семеновской набережной и к некоторым станциям Московского центрального кольца. Напомним, в 2019-м поезда поехали по новым участкам Некрасовской линии - от «Косина» до «Некрасовки», а также по Сокольнической линии - от «Саларьева» до «Коммунарки».

В первые дни января 2020-го мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск второго участка Некрасовской линии и участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) от станции «Косино» до станции «Лефортово».

- Это очень важное направление, которое позволит улучшить транспортную обеспеченность миллиона жителей Москвы и Подмосковья, - сказал Сергей Собянин. - В течение трех месяцев будут проводиться пусконаладочные и испытательные работы. В марте по этой ветке уже поедут пассажиры. Так что это большое, я бы сказал, огромное событие. Спасибо строителям!

Одновременно продолжается строительство и на других участках БКЛ.

- На южном отрезке Большого кольца началось строительство последнего тоннеля между станциями «Зюзино» и «Воронцовская», - сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - В начале декабря между этими станциями стартовал тоннелепроходческий комплекс «Роза», а сейчас уже другой щит «Наталия» начал проходку соседнего левого тоннеля - последнего на этом маршруте БКЛ.

До конца 2020-го метростроевцы готовятся запустить всего девять станций - участки Некрасовской и Большой кольцевой линий. Мы узнали, какими они будут и когда сюда приедут первые пассажиры.

БОЛЬШАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ЛИНИЯ

«Улица Народного Ополчения»

Что будет: станцию украсят композициями, посвященными московскому ополчению 1941 года, а также монохромными фотографиями с портретами защитников города. Пол - из сибирского гранита темно-серого цвета, колонны - из нержавеющей стали, стены - с трехслойными алюминиевыми панелями.

Где: в районе пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Демьяна Бедного. Через два подземных вестибюля пассажиры смогут выйти к соседним остановкам наземки. В будущем с «Улицы Народного Ополчения» появится пересадка на перспективную Рублево-Архангельскую линию метро.

Сколько пассажиров сможет принять: 29 тысяч человек в час.

Когда откроют: ориентировочно в конце 2020 года.

«Карамышевская»

Что будет: вестибюли и платформы оформят в стиле авангарда. Фишкой станет арка с колоннами ярко-красного цвета, похожая на картину Малевича «Красный квадрат». Потолок - из светящихся черно-белых труб общей длиной порядка 150 метров, выполненных с помощью 3D-технологий. Трубы напомнят о скорости и движении поездов. Стены - из материалов, имитирующих бетон.

Где: в северной части Мневниковской поймы. Два подземных вестибюля выйдут к будущим жилым и офисным домам, а также к остановкам общественного транспорта. На станции появится транспортно-пересадочный узел «Мневники» с жильем, спортивными и общественно-деловыми комплексами, социалкой.

Сколько пассажиров сможет принять: до 70 тысяч человек в день.

Когда откроют: ориентировочно в конце 2020 года.

Проект станции «Карамышевская»

«Электрозаводская»

Что будет: вестибюль и платформу украсят в стиле хай-тек. Фасад - из перфорированных панелей, стены - из стекла, пол - из гранита. Над путями в декоративные ниши-иллюминаторы поставят яркие светодиоды. У входа на станцию - дизайнерские вентиляционные киоски в виде геометрических фигур.

Где: недалеко от Семеновской набережной в Басманном районе. Отсюда можно будет перейти на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии и на платформу Казанского направления Московской железной дороги.

Сколько пассажиров сможет принять: 337 тысяч человек в сутки, в утренние часы пик - 33,7 тысячи человек в час.

Когда откроют: ориентировочно весной 2020 года.

Станция «Электрозаводская»

«Лефортово»

Что будет: станция напомнит старинные гравюры ХVII - XVIII веков. На стенах вестибюля - черно-белое декоративное панно площадью около 40 квадратных метров. На нем увидим здание Лефортовского дворца, отражающееся в Яузе. В зале с кассами потолок украсят картиной, посвященной Францу Лефорту. Это будет ниша со встроенными светильниками, внутри которой нарисуют символы фамильного герба Лефорта - слона и рыцарский шлем. Диаметр картины - около пяти метров. Отделка станции - белый мрамор, светло-серый гранит, фибробетон и алюминиевые панели.

Где: в сквере около кинотеатра «Спутник» в одноименном районе, рядом с Солдатской и Наличной улицами.

Сколько пассажиров сможет принять: 135 тысяч человек в сутки, в утренние часы пик - 13,5 тысячи человек в час.

Когда откроют: ориентировочно весной 2020 года.

«Лефортово» – одна из шести станций северо-восточного участка Большой кольцевой линии Подробнее: https://stroi.mos.ru/metro/station/22?from=cl

«Авиамоторная»

Что будет: на платформе колонны и светильники повторят форму деталей самолета. В вестибюле потолки из реечных панелей напомнят воздушные потоки. Путевые стены - из нержавеющей стали, пол - из натурального камня.

Где: в районе пересечения проезда Энтузиастов с шоссе Энтузиастов и Рязанским направлением Московской железной дороги. Станция будет пересадочной со станцией «Авиамоторная» Калининской линии метро и железнодорожной платформой Новая.

Сколько пассажиров сможет принять: порядка 400 тысяч человек в сутки, в утренние часы пик - 39,9 тысячи человек в час.

Когда откроют: ориентировочно весной 2020 года.

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НЕКРАСОВСКАЯ ЛИНИЯ

«Юго-Восточная»

Что будет: станция напомнит среднеазиатские дворцы. На потолке - плафоны, напоминающие купола минаретов. Между платформами - разделительная стена в форме перевернутых арок с зубцами.

Для отделки используют бежевый, желтый, черный и серый цвета. На полу - коричневый гранит, стены - из травертина, полированного или шлифованного известняка, на потолке - металлические кассеты.

Где: на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц. Ее общая площадь с учетом наземных вестибюлей составит около 16 тысяч квадратных метров.

Сколько пассажиров сможет принять: 80 тысяч человек в сутки.

Когда откроют: март 2020 года.

Станция метро «Юго-восточная»

«Окская»

Что будет: светильники-кольца на потолке напомнят круги на воде. Кассовый зал, вестибюли и платформу оформят в синем цвете. Стены на платформе - из керамогранита, пол - из светло-серого гранита, потолок - из алюминия.

Где: на пересечении Окской улицы, улицы Паперника и Рязанского проспекта. Через единственный вестибюль можно будет выйти на обе стороны Рязанского проспекта, к улицам Окской, Паперника, 3-й Институтской, к жилым домам и остановкам наземки.

Сколько пассажиров сможет принять: 140 тысяч человек в сутки.

Когда откроют: март 2020 года.

Основной образ, заложенный в интерьере станции, – круги на воде Подробнее: https://stroi.mos.ru/metro/station/33?from=cl

«Стахановская»

Что будет: конструктивизм и строгие геометрические формы. Станция напомнит огромный завод. Колонны из гранита вдоль путевых стен оформят словно станки. Белые плафоны-трубки на потолках превратят их в перекрытия заводских цехов. Фасады вестибюля - из стекла с отделкой серого и красного цветов.

Где: на пересечении Рязанского проспекта и 2-го Грайвороновского проезда.

Сколько пассажиров сможет принять: 100 тысяч человек в сутки.

Когда откроют: март 2020 года.

Интерьер «Стахановской» будет напоминать производственный цех

«Нижегородская»

Что будет: станцию словно детский конструктор соберут из геометрических фигур оранжевого, желтого, салатового, голубого, белого, серого и черного цветов. На потолках в кассовых залах - желтые и оранжевые квадратные плафоны. Вдоль перрона - оранжевые скамейки-кубы.

На станцию будут приезжать поезда Некрасовской и Большой кольцевой линий метро. Для этого построят две платформы, на которые смогут приходить сразу четыре поезда.

Где: между улицей Верхняя Хохловка и шоссе Фрезер возле пересечения с Рязанским проспектом. Через два выхода можно будет добраться к одноименной станции Московского центрального кольца и платформе Карачарово Горьковского направления Московской железной дороги, а также к Рязанскому проспекту. Здесь появится транспортно-пересадочный узел «Рязанская».

Сколько пассажиров сможет принять: 400 тысяч человек в сутки.

Когда откроют: март 2020 года.