В Москве на станции метро «Шаболовская» пенсионера ранили ножом

Инцидент с поножовщиной произошел в районе станции метро «Шаболовская» вечером 27 декабря. Между двумя мужчинами возник конфликт. Одному из них 73 года.

Увы, но словесной перепалкой ссора не ограничилась. Тот, что помоложе, достал нож и несколько раз ударил своего оппонента. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь.

- Прибывшие на место сотрудники сразу задержали злоумышленника, - рассказали «КП» в пресс-службе столичного главка МВД. - И возбудили уголовное дело по 111-й статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Максимальное наказание за это преступление - восемь лет ограничения свободы. Пострадавшего срочно доставили в больницу.

Напомним, двумя днями ранее поножовщина случилась и на станции метро «Новокузнецкая». Причем в роли нападавшей выступила женщина. И попыталась скрыться. Однако курсант МВД, ставший свидетелем, ее задержал. В заведении, в котором он учится, сейчас рассматривают вопрос о его поощрении.