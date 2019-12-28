2019-12-28T17:27:31+03:00
Происшествия

Под Клином экскурсионный автобус столкнулся с фурой - погиб водитель

Информации о других пострадавших пока не поступало [видео]
Игорь ПАВЛОВ
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Кто именно выехал на встречку, сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Но в результате столкновения один человек погибКто именно выехал на встречку, сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Но в результате столкновения один человек погиб
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Огромный экскурсионный автобус немецкой марки «Neoplan» столкнулся с тягачом «DAF» в Подмосковье.

Как сообщили «КП» в пресс-службе областного МВД, это произошло недалеко от города Клин на 136-м километре трассы А108 (так называемая «бетонка», которая проходит через многие города вокруг столицы - Воскресенск, Дмитров, Сергиев Посад и другие).

Кто именно выехал на встречку, сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Но в результате столкновения один человек погиб. Это водитель автобуса. По предварительной информации, в его салоне находился еще один водитель (напарник), а также тридцать пассажиров, ехавших на экскурсию. ДТП произошло в 15.30. К 17.00 никто из них за медицинской помощью не обратился.

В Сети уже появилось видео одного из очевидцев, проезжавших мимо. На нем видно, что автобус от удара вынесло в кювет. Он пробил оградительный отбойник, однако не перевернулся (его высота больше трех метров). Стекло в одном из окон разбито. Рядом на обочине стоят пассажиры. И слышен голос за кадром:

- Да уж, место водителя всмятку вообще.

На месте работают сотрудники МВД. Подробности аварии уточняются.

Под Клином экскурсионный автобус столкнулся с фурой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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