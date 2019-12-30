Жителям Люблина повезет в любви, а Ховрина - в финансах

Астролог, автор проекта Звездочет.Pro Тимур Свиридов разделил столицу на 12 зон, каждая соответствует определенному знаку зодиака. Находите районы, где вы живете и работаете, и смотрите, что вас ждет в наступающем году.

1. Зона Стрельца

Пришло время финансов. Деньги устремятся к вам. Но будьте предельно аккуратны и осторожны - они любят четкий расчет и учет, траты должны быть по плану. В этом году обратите внимание на получение новых навыков, они вам пригодятся. Для улучшения здоровья займитесь медитацией или йогой.

2. Зона Козерога

В этом районе 2020 год - время для персонального роста. Любовь может приносить неожиданные радости и столь же неожиданные уколы, не стоит на нее полагаться в предстоящем году. Со здоровьем все будет нормально, но могут проснуться старые болячки. Рекомендуется подумать об инвестициях. Опасайтесь хаоса в денежных делах и импульсивных трат.

3. Зона Водолея

Здесь будто происходит некий завершающий цикл, много тайного, неясного. Друзья имеют свойство исчезать, их становится меньше. К вам могут проявить интерес казенные организации типа налоговой или полицейской службы. Но начинающийся год может принести раскрытие старых тайн, которые изменят ваше восприятие мира. Обратите внимание на здоровье: могут активизироваться скрытые и хронические заболевания. В любви возможно возникновение неких неафишируемых отношений.

4. Зона Рыб

Выходите из спячки, чтобы достичь успеха. Карьера и общественные вопросы будут занимать живущих в этом регионе в течение всего 2020 года. Для успеха в работе будут важны социальные связи. В романтических отношениях тоже повезет: есть вероятность перерастания дружбы в любовь. Здоровье вряд ли будет вас беспокоить.

5. Зона Овна

Займитесь карьерой. Начальство будет к вам благосклонно. Работа может быть связана с командировками и большими делами. Возможны реализация крупных проектов и награды. Для этого прикладывайте максимум усилий прямо с начала года. Время позитивное, хотя требует много сил, выдержки, умения делать приоритеты и придерживаться плана. В финансах возможны доходы от прежних вложений. В любовной сфере ожидается углубление отношений и их документальное оформление.

6. Зона Тельца

Эта территория будет в 2020 году расцветать. Повышается возможность путешествий или командировок. Можете вложить деньги в проект или дело, которые обеспечат вашу финансовую безопасность. А еще есть шанс, что повезет в инвестициях, исследованиях и сексе. При ответственном подходе год принесет большие деньги или вход в коридоры власти.

7. Зона Близнецов

В финансах важны вопросы кредитов, а также деньги семьи и возможного наследства. Подходите к этим вопросам тщательно: возможны ошибки с последствиями. Год может принести серьезные отношения, а еще будьте готовы к пополнению в семье. Также зона Близнецов может ощутить наплыв мигрантов.

8. Зона Рака

В этой зоне будут важны отношения с окружающими людьми и с партнерами. Если вы еще не состоите в браке - это хороший год для оформления отношений. Серьезно отнеситесь к учебе, поездкам, общественной работе и средствам массовой информации. Возможны доходы от прежних видов деятельности и вложений, особенно если они связаны с коллективной работой или общественными фондами.

9. Зона Льва

В 2020 году ждите много работы. Чем больше приложите усилий, тем крупнее будет вознаграждение. Рутинную деятельность разбавляйте творческими проектами, звезды этому помогут. На работе возможен роман с коллегой. Что касается финансовой сферы - можно играть на бирже, но осторожно, чтобы не влезть в долги. Не берите кредитов, они сейчас легко улетят, отдавать будет сложно.

10. Зона Девы

В этих местах будет большое влияние дома, родственников. У живущих в этом районе будет много возможностей построить романтические отношения. И перерасти они могут в более глубокую связь. У молодых пар возможно пополнение семьи. Прекрасные возможности для создания и реализации творческих проектов. Но будьте осторожны с планированием сроков, преждевременные действия могут все испортить.

11. Зона Весов

Самое время заняться домом. Время для переезда, покупки или смены недвижимости, ремонта в квартире. Подходите к этому основательно, не скупитесь. Принесет хорошие результаты изучение своей родословной, расспрашивайте родителей об истории своего рода. Возможно возвращение старой любви, она нахлынет с неожиданной силой.

12. Зона Скорпиона

На первом месте - финансовые вопросы. Успешны продажи, реализация, бизнес-контракты. Старайтесь больше знакомиться с новыми людьми, увеличивайте список контактов - это обязательно даст результат в доходах. Для тех, кто связан с литературой или журналистикой, - прекрасное время для написания серьезной работы. Успех придет в образовании, публикациях, рекламе, видео, а также в юридических, культурных и интеллектуальных сферах.