Этнические рестораны в Москве: где в столице попробовать настоящую национальную кухню

Если в ночь на 1 января и в первые дни года вы переусердствуете с селедкой под шубой и салатом оливье или вам захочется чего-то экстравагантного, вариант осуществить мечту имеется - идите в этнические рестораны и кафе, которых в последние годы расплодилось по Москве великое множество.

Мы с товарищем накануне посетили несколько таких едален, на практике попробовав кухню народов мира. Впечатления оказались противоречивые...

СИНДИКАТ С АКЦЕНТОМ

- В кампусе Российского университета дружбы народов (РУДН) целый ресторанный синдикат. За 25 лет открыли больше 30 точек общепита, - перед походом предупреждает меня знакомая журналистка из Сирии.

Первым делом отправляемся в кафе «Бейрут». Интерьер а-ля персидский дворец. В меню блюда арабской и почему-то перуанской кухни.

По совету официантки заказываем шакрию с порцией риса и кафту по-ливански.

В кафе ливанской кухни «Бейрут» журналистку «КП» ожидало испытание кислым супом и древней говядиной.Фото: Мария БЕРК

- Может, остановимся на «Бейруте»? - с надеждой спрашивает мой спутник Стас, когда нам приносят гигантские тарелки. В моей до краев плещется шакрия - нечто напоминающее молочный суп. Только вместо молока - жидкий кефир, в который покрошили отварную говядину. Вкус у супа настолько кислый, что лицо само собой перекашивается.

Стас тем временем пробует кафту - котлету из говяжьего фарша, от души политую томатным соусом со специями.

- Корова своей смертью умерла, видимо, - критикует фарш Стас.

За обед выкладываем 800 рублей.

В кафе ливанской кухни «Бейрут» журналистку «КП» ожидало испытание кислым супом и древней говядиной.Фото: Мария БЕРК

НА ШАГ К НИРВАНЕ

За углом находим полуподвальное кафе индийской и китайской кухни «Деви». Небольшой зал напоминает столовую.

Тихие разговоры посетителей заглушал рев холодильников. Ни музыки, ни танцев…

Спустя 40 минут мы наконец получили наш заказ. Стасу предстояло справиться с доса масала. К чашке ядрено острого овощного супа полагался свернутый в трубку здоровый блин с картофелем, луком и горохом внутри. Друг решительно взялся за суп, но после первых ложек прослезился.

Интерьеры кафе индийской и китайской кухни «Деви» напоминают советский кафетерий...Фото: Мария БЕРК

- На меня сейчас накатило космическое переживание, - шмыгнул носом Стас и зачерпнул еще супа. - Кажется, с каждой съеденной ложкой я все ближе к нирване.

Сказав это, Стасик побежал искать уборную.

Я решила не рисковать и ограничилась закуской - жаренными во фритюре сырными шариками с чесноком. Только панировки оказалось больше, чем сыра, а масло так и текло по пальцам.

Сгладить впечатление должны были десерты. Едим мороженое и запиваем его чаем с молоком (то есть чаем масала).

Оставляем в «Деви» 1200 рублей.

...а блюда из местного меню сложно идентифицировать.Фото: Мария БЕРК

ТРЕЗВАЯ ВЕЧЕРИНКА

Напоследок заходим в кафе «Манго» и оказываемся в Кувейте. Алкоголя в меню нет, поскольку кафе находится на территории университета. Под запретом даже пиво.

Ситуацию спасает десерт фирни. Нежный холодный мусс с чайным послевкусием успокаивает раззадоренный пищевод, пострадавший от гастропохода. Прошу рецепт у официантки. Как они готовят такой вкусный разваренный сладкий рис с молоком, куда добавляют перетертые орехи? Но только официантка секрет не раскрыла: то ли оказалась неподкупной, то ли русский плохо знала.

ГДЕ ЕЩЕ ОТВЕДАТЬ ЭКЗОТИКИ

Этнические рестораны нередко открываются в посольствах или зданиях, которые принадлежат дипломатическим миссиям. Поэтому, чтобы зайти туда, иногда потребуется показать паспорт.

Молдавия

Ресторан «Молдова» можно по праву назвать гастрономическим ветераном. Он появился в столице в 1992 году и находится в подвале, в здании посольства. Чтобы отведать молдавские вина и ароматные плацинды, не забудьте взять документ, который подтвердит вашу личность.

Ул. Рождественка, 7.

Сербия

Ресторанчик «Беотурс» расположился на территории посольства Сербии. Щедро, сытно и недорого - девиз Балкан.

Ул. Мосфильмовская, 42.

Кыргызстан

Особым почетом у московских гурманов пользуется кафе-столовая при Гостевом доме посольства Кыргызстана. Раньше оно носило название «БайХан». В 2018 году это заведение попало в топ-10 лучших туристических мест Москвы.

Ул. Большая Ордынка, 62, стр. 1.

Северная Корея

Ну а если совсем потянуло на экзотику, то при культурном центре Северной Кореи есть аутентичный ресторанчик «Корё». Интерьер скромный, а вот меню - богатое. Среди 150 национальных блюд неприменно найдется то, что придется по вкусу.

ул. Орджоникидзе, 11, стр. 9.

Индия

Рядышком с посольством Индии недавно открылось вполне себе ау- тентичное заведение для любителей кари, чесночных лепешек и риса басмати. Владелец ресторана и обслуживающий персонал - все индийцы.

Ул. Воронцово Поле, 18.

МНЕНИЕ ЗНАТОКА

Леонид ЗАХАРОВ, ведущий рубрики «Отчаянный домохозяин», ресторанный обозреватель сайта kp.ru

Это хорошо, когда хрупкие девушки героически бросаются на исследование неизведанных гастрономических территорий, открывают новые вкусы, новые последствия для организма человека. Но на самом деле все куда менее драматично.

Рестораны при диппредставительствах - это вообще зоны комфорта в чистом виде. Дают ли они представление о национальных кухнях? Вполне. Повар - из тамошних, официанты, как правило, тоже. Там дешево. Но неуютно.

Рестораны «для своих» (вроде тех, что вокруг РУДН) - это гораздо интереснее, еще более колоритно и еще более дешево. Но и требования к качеству блюд ниже. Не потому, что лень. Просто исходят из того, что главные гости тут - небогатые соотечественники, которые и дома не могут позволить себе ходить в дорогие рестораны. Ну и пытливые московские журналисты.

Аутентичность, как правило, на высоком уровне. Гигиеническая безопасность в основном тоже. Неприятные последствия (вроде расстройств желудка и изжоги) случаются в основном у неискушенных посетителей, не готовых к тому, что «почти неостро» на языке официанта в таком индийском кафе может быть эквивалентом «ожога слизистой и стенок желудка» на языке гастроэнтеролога, который будет осматривать вас наутро.

Так что открывайте для себя новые гастрономические горизонты, но имейте в виду: бдительность - наше оружие.

P. S. А вас, Маша, я отведу в кафе «Аддис-Абеба» - вижу, эфиопскую кухню в Москве вы еще не пробовали. Непорядок, надо исправлять.