«Опыт Подмосковья нужно распространять на всю страну»

В России 1 января 2019 года стартовала глобальная мусорная реформа в рамках нацпроекта «Экология». Страна учится по-новому обращаться со своими отходами. Для всех уже очевидно, что хоронить мусор по старинке, в землю, - путь в никуда. Задача реформы - создать новую систему, при которой как минимум 60% всего нашего мусора будет отправляться в переработку.

И вот прошел первый год со старта реформы. Время подвести промежуточные итоги.

СИСТЕМА ДВУХ БАКОВ

По словам экспертов, в плане обращения отходов особняком стоит Московская область. На днях здесь закрыли очередной мусорный полигон. Свалка «Непейно» (это недалеко от Дмитрова) была заложена почти полвека назад, в 70-х, и давно уже выработала свой ресурс. Местные жители периодически жаловались на запахи, которые разносятся по всей округе… Еще в 2013 году в Подмосковье было 39 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Полигон «Непейно» стал двадцать седьмой свалкой, закрытой за последние шесть лет по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Двадцать восьмую - «Каргашино» в Мытищах - закроют в ближайшие дни. Оставшиеся 11 крупных свалок ликвидируют до 2030 года. А мусор, который раньше везли на ликвидированные полигоны, теперь отправляется на переработку.

Когда говорят об успешной системе обращения с отходами, в пример приводят Японию. Современные японцы уже много лет занимаются раздельным сбором мусора, возвращая в оборот десятки полезных фракций (стекло, пластик, металл, бумагу), а то, что не удается отсортировать, подвергается термической обработке - такие заводы, совершенно безвредные для экологии, стоят даже в жилых кварталах крупных городов.

Комплекс по переработке отходов «Восток» в Егорьевске - самый крупный в Восточной Европе. Фото: пресс-служба правительства Московской области

- Еще в восьмидесятые годы прошлого века Япония начала переходить на раздельную переработку отходов, и этот переход занял более 10 лет, - рассказал «РИА Новости» председатель совета Национального экологического корпуса России Тимур Усманов. - У нас процесс только начался, но самое главное для успеха реформы - чтобы люди стали понимать, что мусор «просто так» не растворяется. И мы видим, как меняется сознание людей.

В Московской области с начала нынешнего года все площадки по сбору мусора оснащены баками двух типов. В синие баки нужно помещать «сухие» отходы - бумагу, пластик, стекло и прочее вторсырье. В серые - «мокрые» отходы, органику. Причем во многих муниципалитетах Подмосковья эту систему начали успешно внедрять в качестве «пилота» еще несколько лет назад. Итог: благодаря раздельному сбору в регионе более 1 млн тонн мусора в этом году отправилось в переработку, а не было брошено разлагаться на свалках. В следующем году планируется, что объем отходов в переработке увеличится вдвое.

- Инициатива губернатора Андрея Воробьёва по предприятиям переработки отходов очень правильная, - уверен эксперт Тимур Усманов. - Всей России нужно начинать с системы двух баков.

БУДУЩЕЕ - ЗА ПЕРЕРАБОТКОЙ

С 2018 года в Московской области запустили пять комплексов по переработке отходов (КПО). Уже прошли пусконаладочные работы под нагрузкой на шестом КПО «Алексинский карьер» в Клину. Всего их на территории области будет 12.

В ближайшие годы будут построены четыре завода по термической переработке отходов - их строят по японским и швейцарским технологиям под контролем иностранных специалистов.

- Это современные заводы, где котлы сделаны из композитных наноматериалов, используемых в атомной и космической промышленности, - комментирует заслуженный профессор МГУ, вице-президент РАЕН Валерий Петросян. - Там отходы сгорают и все эти продукты горения нейтрализуются в специальных колоннах.

Профессор Петросян отмечает, что успешный опыт Подмосковья нужно распространять на всю страну.

Один красноречивый факт: на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в этом году премьер Японии, говоря о мусорной реформе России, отдельно отметил именно опыт и достижения Московской области.

- Это ли не показатель того, что мы двигаемся в правильном направлении? - спрашивает исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. - Конечно, не всем все нравится, где-то что-то не получается… Но вспомните, еще пять лет назад мы жили и думали совершенно по-другому. Таких терминов, как «обращение с отходами», «регоператор», «рекультивация», «территориальная схема», раньше в нашем лексиконе не было.

Фото: пресс-служба правительства Московской области

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Московская область - первопроходец»

Давид ДАРЧИЕВ, руководитель Межрегиональной общественной экологической организации по Московской области

«Тут грязи нет»:

- Главной причиной перехода на новые экологические стандарты стала сумма факторов. Во-первых, люди стали цивилизованнее: хотят жить в чистом и уютном Подмосковье. Во-вторых, проблема утилизации отходов в целом накапливалась десятилетиями и досталась от прошлых поколений. Сейчас мы видим, что есть решение проблемы. Если ранее в Подмосковье действовало 39 полигонов, то сегодня закрыто уже 27. Московская область - первопроходец во внедрении раздельного сбора мусора и создании цивилизованного подхода в обращении с отходами. Как и с любым нововведением, есть свои сложности. Но я бы не называл их проблемами. Это скорее амбициозные задачи, которые в Подмосковье себе поставили и планируют решить.