Московский дворец пионеров на Воробьевых горах отреставрируют

С появлением компьютеров и прочих электронных гаджетов стало модно ругать современную молодежь. Якобы та ничего не умеет. Читает мало. Наукой не интересуется. И вообще живет в виртуальном мире.

Иной раз начитаешься таких постов в Фейсбуке - и действительно начинаешь так думать.

Но, как выяснилось, перебить эту терпкую мысль легко и просто. Достаточно приехать на улицу Косыгина, дом 17 (это адрес легендарного Московского дворца пионеров). И глянуть хотя бы одним глазком, чем в свободное время занимаются наши школьники. И подивиться. Потому что это не только песни и танцы. Но и авиамоделирование, театр, мультимедийная журналистика, астрономия (со своим действующим планетарием, обсерваторией), шахматы (есть даже свои чемпионы мира и Европы), управление автомобилем, изучение языков, конструирование и многое другое. Я уже не говорю про спортивные секции.

Дворец строился еще при Хрущеве в расчете на пять тысяч пионеров. Однако сейчас в нем занимается более десяти тысяч воспитанников (и количество желающих с каждым годом растет). Если так будет и дальше, без дополнительных помещений не обойтись. И они есть. Но, правда, требуют ремонта. Инфраструктура дворца также устарела. А потому столичные власти решили полностью его отреставрировать. Обновить фасады зданий, обустроить парк, восстановить мозаику на стенах, оборудовать этажи согласно современным санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности (они отличаются от советских). Ну и сделать это все, не нарушив архитектурного замысла.

А заключался он в следующем.

Чтобы дети чувствовали себя свободно, здания решили возвести подальше от дороги, не очень высокими и как бы растянутыми в пространстве. Суровый сталинский ампир от бюро Жолтовского отмели сразу. Ребенок, по мнению молодых советских архитекторов, от всей этой монументальности робеет и внутренне сжимается. А тут визуальная легкость. Воздушность.

Жаль, только не все объекты в свое время были достроены. Некоторые подверглись изменениям планировки. Теперь появилась возможность это исправить.

ЕЩЕ И АСТЕРОИД

Десять тысяч человек - это население города Болхов (Орловская область). И вот представьте, что каждый из них умеет что-нибудь эдакое. Например, плести макраме. И не простое, а с элементами флористики. Или строить корабли. Пускай пока небольшие, из картона и пенопласта, но уже со всеми палубами, люками, килями. Или плясать барыню.

Идешь по коридору главного корпуса и видишь фотографии видных выпускников. В юном возрасте в этом дворце пионеров занимались Горин, Кваша, Никоненко, Митта, Пашутин, Рогозин, Гундарева, Бортник. Список длинный. Причем ходили они сразу на несколько секций (впрочем, и сейчас воспитанники посещают в среднем по два кружка каждый - 92 процента из них бесплатные).

Сворачиваешь в планетарий. А в нем все по-взрослому. И купол, и аппаратура, и образовательная программа.

- Юные астрономы сотрудничают со многими учеными, - рассказала «КП» педагог и методист Елена Башлий. - И один из них даже назвал в честь Московского дворца пионеров на Воробьевых горах открытый им астероид (между орбитами Марса и Юпитера).

Два месяца назад ученики кружка «Что и как открывать на небе» запечатлели другой астероид (1998 HL1), потенциально опасный для нашей планеты. Причем сделали это дистанционно с помощью телескопа в штате Нью-Мексико (США). Небесное тело приблизилось к Земле максимально близко - на 6,2 миллиона километров (это в 24 раза ближе Солнца).

В общем это вполне себе самостоятельная научная работа. А не просто демонстрация созвездий.

Прохожу дальше и оказываюсь у железной дороги. Точнее, у ее огромного макета, который сделали воспитанники. Если бы мне в детстве подарили такой, я бы, наверное, умер от счастья. Длина полотна - 20 метров (если перевести в реальный масштаб, то около 30 км). На нем паровоз с грузовыми вагонами, который управляется пультом. В том же помещении красуется и макет МЦК (Московское центральное кольцо, - прим. авт), над которым трудились двадцать учеников. Работа очень кропотливая. Особенно учитывая, что практически все элементы выполняются собственноручно. Например, пластиковые человечки изготовлялись тут же - с помощью силиконовой формы и вакуумной установки.

Дальше живой уголок. Я был почему-то уверен, что там какой-нибудь попугайчик. Ну кошка. Ну, может, черепаха. Угадал только третье животное. Однако, кроме него, кого там только нет. Вплоть до крокодила. Дети ухаживают за игуанами, тигровым питоном, геррозавром, синалойской молочной змеей, маисовым полозом и другими видами.

Можно еще добавить, что в фойе дворца пионеров плодоносит, кроме прочих растений, дикорастущий банан. А в небольшом декоративном бассейне живут карпы. Некоторые больше селедки размером. И золотистые как в сказке.

ОФИЦИАЛЬНО

«БУДЕМ ПЕРЕХОДИТЬ ИЗ ОДНОГО ЗДАНИЯ В ДРУГОЕ, НО УЧЕБУ НЕ ПРЕРВЕМ»

- Нам предстоит сделать не просто ремонт, а научную реставрацию, - рассказала «КП» директор Московского дворца пионеров на Воробьевых горах Елена Мельвиль. - Это непросто, потому как в 2002 году нас признали объектом культурного наследия. А это совсем другие требования. Но, тем не менее, оставаться в 60-х годах уже нельзя. Устарела не только инфраструктура, но и некоторые технологии, оборудование. Все это нужно обновлять.

Директор Московского дворца пионеров на Воробьевых горах Елена Мельвиль.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А как вернуть архитектурный замысел и при этом не лишиться полезных площадей? Количество учеников с каждым годом растет.

- У нас есть корпусы, которые сейчас не используются. Ну вот, например, одиннадцатый. В котором раньше тир был и административные помещения. Стоит полуразрушенный. Восстановим его. Это лишние шесть тысяч квадратных метров. Есть также бывшая школа. К ней некогда пристроили спортивный корпус, соединив здания переходом. Там можно во внутреннем дворике сделать крышу и получится атриум. Тоже дополнительная площадь. Ну и надо как можно эффективнее все это использовать.

- На каком этапе находятся реставрационные работы?

- Началась разработка проектно-сметной документации, которую выиграли два разных подрядчика. Один занимается проектированием зданий. Второй благоустройством парка. Важно и то, и другое связать в единую архитектурную концепцию. Подрядчики это понимают. И консультируются с главным архитектором проекта Николаем Переслегиным. Этот человек, не поверите, с пяти лет во Дворце. Выпускник двух студий. Закончил здесь школу. Долгое время был советником в Департаменте культурного наследия. Написал диссертацию по реставрации памятников 20-го века. Ну и живет в пяти минутах ходьбы. Как говорится, все совпало. Мы рады, что руководит проектом именно он.

- А когда проект будет готов?

- В конце сентября следующего года. После этого проведут конкурс среди подрядчиков, желающих заниматься непосредственно реставрацией. Срок сдачи объекта - 2023 год.

- А реставрация коснется всех помещений?

- Абсолютно. В том числе, заменят всю инженерную инфраструктуру, которую с 1962 года не меняли. Здания приспособят для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас эти люди могут попасть только на первый этаж. Потому что лестницы узкие, а лифта нет.

- А как быть с учебным процессом во время реставрации?

- Его мы прерывать не будем. Мы не можем сказать ребенку, который отучился всего полгода, «а теперь, давай, уходи». У нас же несколько корпусов. Поэтому будем перемещаться из одного в другой. Сложнее всего будет со спортивным. Потому что там определенные требования. Скажем, площадка для гандбола переехать не может. Она должна быть определенного метража. Высота потолков для гимнастов не может быть меньше восьми метров. Ну и так далее. В Департаменте спорта обещали помочь. И предоставить несколько помещений. Другой вариант - арендовать их временно, например, у «Лужников», которые рядом.

ВАЖНО

Чтобы записать своего ребенка в какой-нибудь кружок, нужно зарегистрироваться на официальном сайте Правительства Москвы. Нажать кнопку «услуги», затем «образование» и «запись в кружки, спортивные секции, дома творчества». Дальше вам потребуется выбрать этап обучения, в строке «поиск» ввести код 0100 и выбрать дату начала занятий. Впоследствии вся информация придет вам по электронной почте.

КСТАТИ

В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах занимаются дети из 118 столичных районов (всего их 125). Из них 30 процентов - жители Гагаринского района. Еще 30 - Академического, Ломоносовского и Хамовников. И 40 - все остальные, включая ТиНАО.